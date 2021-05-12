Помощь при аллергии онлайн без посещения врача

Весна, приход теплых солнечных дней… но не для всех это время года такое долгожданное. По статистике, 85% аллергиков страдают от сезонного обострения аллергии именно весной. А по данным ВОЗ, от аллергии страдает до 60% людей и около трети из них — дети.

Поскольку аллергия — хроническая патология, пациенту важно иметь возможность постоянной медицинской поддержки. Помощь должна быть быстрой и не обременительной. Это особенно актуально для детей в период обострения, т.к. отсутствие адекватной терапевтической помощи может привести к развитию серьезных осложнений. Например таких, как бронхиальная астма, которая относится к числу самых грозных аллергических болезней.

Традиционный подход к посещению врачей устарел. Ещё острее это проявила ситуация, вызванная пандемией — родители опасаются возить ослабленного ребенка в клинику, где есть шанс столкнуться с дополнительными угрозами и тратить время на очереди. Для жителей регионов эта проблема еще глобальнее, так как многие медицинские клиники имеют дефицит узкопрофильных специалистов, аллергологов в том числе.

Отличную современную альтернативу предлагает онлайн-клиника "Здорро", которая специализируется на телемедицинских консультациях.

"Аллергию, на самом деле, быстрее и удобнее лечить с помощью врачебных видеоконсультаций. Но требуется преодолеть предубеждение, согласно которому лечение без осмотра врача невозможно. Физикальный осмотр пациента, конечно, необходим — при первичном визите. Зато повторные консультации можно и нужно проводить в дистанционном режиме", - говорит эксперт в сфере практической телемедицины, доктор медицинских наук Владислав Гринь.



В других странах телемедицину (удаленные телемедицинские консультации) очень успешно применяют для лечения аллергии. Это подтверждается исследованием, проведенным Американским колледжем аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) – крупнейшей в мире профессиональной организацией, насчитывающей более 6 000 аллергологов, иммунологов и смежных медицинских работников, который инициировал исследование, в которое вошли 299 детей, страдающих аллергией, включая бронхиальную астму.

Согласно результатам исследования, никто из родителей не пожаловался на дистанционное наблюдение детей. При этом 37% родителей утверждали, что онлайн консультации лучше визитов к врачу — не нужно никуда ехать и ждать помощи.

63% родителей были одинаково удовлетворены удаленным и обычным лечением.

0% родителей пожаловались на удаленное лечение.

Из довольных родителей 76% отметили удобство телемедицинской помощи — нет нужды куда-то везти ребенка, что особенно важно при плохом самочувствии, неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также вызванными ею ограничениями.

2% родителей указали, что онлайн консультации лучше традиционных визитов, так как не нужно тратить время на ожидание помощи.

5% выбрали телемедицину по рекомендации лечащего врача.

Руководство ACAAI впечатлено результатами исследования и рекомендует расширить телемедицинскую помощь среди аллергиков.

Хорошо, что жителям Украины возможности современных подходов в медицине теперь тоже доступны. Чтобы найти своего врача в онлайн-клинике "Здорро" и записаться на онлайн консультацию, потребуется не больше двух минут. А саму видеоконсультацию вы можете получить, находясь где угодно.