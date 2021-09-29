Помочь при наркотической зависимости можно без медикаментов

Здоровье нужно беречь смолоду. К сожалению, понимание этой истины часто приходит поздно. Многие люди сами вредят себе чрезмерным употреблением алкоголя и наркотиков. Помочь победить зависимость, восстановить силы и самочувствие может программа "Нарконон". С английского переводится как "Нет - наркотикам".

"Нарконон" - это первая программа, которая действительно справляется с множеством негативных последствий наркомании

Это программа признана во всем мире, как лидер по социальной адаптации наркозависимых и антинаркотическому образованию. В Украине это - реабилитационный центр "Нарконон-Киев". Предполагает безмедикаментозную помощь. Программа снимает людей с наркотиков и алкоголя, удерживает от дальнейшего употребления. Сотрудники центра восстанавливают прежнюю работоспособность и функциональность человека. Возвращают к состоянию, которое максимально близко к тому, что было до начала употребления наркотиков или алкоголя. Физически и умственно.

"Нарконон" - это первая программа, которая действительно справляется с множеством негативных последствий наркомании. Ее существенное отличие - технология детоксикации организма, которая позволяет убрать так называемую "тягу" к наркотику. Остатки наркотиков, собравшиеся в теле, могут вызвать сильное желание возобновить употребление. Даже через несколько лет после прекращения.

"Нарконон" - это первая программа, которая действительно справляется с множеством негативных последствий наркомании

"Нарконон" - это первая программа, которая действительно справляется с множеством негативных последствий наркомании

Жизненно важно вывести вредные вещества так, чтобы человек не испытывал негативных эффектов. Поэтому программа "Нарконон" выполняется под тщательным наблюдением. Включает сауну, прием витаминов и минеральных веществ. Благодаря этому накопленные токсины выводятся с потом.

Пациенты получившие помощь говорят, что они буквально "обрели новую жизнь". Поэтому программа еще называется "Детоксикация "Новая жизнь". Ее интенсивный характер предполагает получение специального разрешения на прохождение.

После очистки организма люди проходят следующие этапы: "Преодоление подъемов и спадов в жизни", "Целостность и честность", "Изменение состояний в жизни". Они не менее важны для развития личности.

Подробная информация о программе на сайте: narconon.kiev.ua

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