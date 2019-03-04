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понедельник, 04 марта 2019 12:54

Помещался в ладонях: самого маленького в мире мальчика выписали из больницы

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Автор: bbc.com
  Мальчик родился весом 268 граммов.
Мальчик родился весом 268 граммов.

Японским врачам удалось выходить мальчика, вес которого при рождении составлял всего 268 граммов. Ребенок был настолько маленьким, что помещалась в ладонях.

Появился на свет малыш в августе 2018 года в результате кесарева сечения. Это была 24 неделя внутриутробного развития. В течение 5 последующих месяцев мальчик находился в отделении интенсивной терапии. За это время медикам удалось довести вес до относительной нормы: на момент выписки он составлял уже 3,2 кг. Сообщает британская информационная компания BBC.

Автор: bbc.com
  На момент выписки вес ребенка составлял уже 3,2 кг.
На момент выписки вес ребенка составлял уже 3,2 кг.

"Я счастлива, что мой малыш вырос таким большим. Честно говоря, не была уверена, что он выживет", – говорит мать ребенка.

Малыш стал самым маленьким в мире новорожденным мальчиком, которого когда-либо удавалось выходить. Об этом свидетельствует информация в базе данных самых маленьких в мире младенцев, которую ведет Университет Айовы.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в Германии: мальчик весил 274 грамма. Самая маленькая новорожденная девочка тоже родилась в Германии. Вес имела 252 грамма.

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В Японии процент выживаемости среди детей весом менее 1 кг составляет около 90%. Среди новорожденных меньше 300 граммов – 50%. По статистике, девочки выживают чаще. Предполагают, что связано это с медленным развитием у мальчиков легких.

bbc.com
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Дата
04
марта

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