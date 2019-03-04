Помещался в ладонях: самого маленького в мире мальчика выписали из больницы

Автор: bbc.com Мальчик родился весом 268 граммов.

Японским врачам удалось выходить мальчика, вес которого при рождении составлял всего 268 граммов. Ребенок был настолько маленьким, что помещалась в ладонях.

Появился на свет малыш в августе 2018 года в результате кесарева сечения. Это была 24 неделя внутриутробного развития. В течение 5 последующих месяцев мальчик находился в отделении интенсивной терапии. За это время медикам удалось довести вес до относительной нормы: на момент выписки он составлял уже 3,2 кг. Сообщает британская информационная компания BBC.

Автор: bbc.com На момент выписки вес ребенка составлял уже 3,2 кг.

"Я счастлива, что мой малыш вырос таким большим. Честно говоря, не была уверена, что он выживет", – говорит мать ребенка.

Малыш стал самым маленьким в мире новорожденным мальчиком, которого когда-либо удавалось выходить. Об этом свидетельствует информация в базе данных самых маленьких в мире младенцев, которую ведет Университет Айовы.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в Германии: мальчик весил 274 грамма. Самая маленькая новорожденная девочка тоже родилась в Германии. Вес имела 252 грамма.

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В Японии процент выживаемости среди детей весом менее 1 кг составляет около 90%. Среди новорожденных меньше 300 граммов – 50%. По статистике, девочки выживают чаще. Предполагают, что связано это с медленным развитием у мальчиков легких.