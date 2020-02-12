Польза преувеличена: опровергли мифы о популярном среди адептов здорового питания напитке

Полезные свойства смузи не превосходят полезность цельных фруктов и овощей. ФОТО: medfond.com

Зеленые смузи стали одним из главных трендов здорового питания. Полезность этих напитков является бесспорной: готовят их на основе фруктов и овощей, сдабривают семенами, медом и другими ингредиентами, богатыми питательными веществами.

Однако популярность зеленых смузи породила вокруг них и множество мифов. Опровергло их moyezdorovya.

Миф №1. Зеленые смузи "сжигают" лишние килограммы.

На самом деле потребление таких коктейлей существенного влияния на массу тела не оказывает, ведь процесс потери веса зависит от многих факторов. Питание — только один из них. Если же считать калории, смузи являются дополнительным их источником. Ведь в состав этих коктейлей обычно входят 2-3 вида фруктов, большинство из которых имеют высокое содержание сахаров.

Миф №2: Зеленые смузи приносят пользу, равноценную цельным фруктам и овощам.

При измельчении некоторые фрукты и овощи теряют часть имеющихся в них витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Поэтому от потребления этих продуктов в цельном виде пользы гораздо больше, чем от смузи. Кроме того, в отличие от питья, процесс жевания тоже полезен: способствует утолению голода, уменьшению тревожности.

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Миф №3. Зеленые смузи очищают организм.

Сам по себе ни один продукт очистить организм не способен: питанием можно только поспособствовать улучшению работы "очистных" органов. Ими являются почки и печень — именно они отвечают за выведение из организма токсинов. Но если человек не ведет здоровый образ жизни, употребление даже столь полезных, как смузи, продуктов значительного эффекта не даст.

Миф №4. Зеленые смузи позволяют обойтись без воды.

Одних смузи недостаточно, чтобы обеспечить организм достаточным количеством влаги. В течение дня все равно нужно выпивать 6-8 стаканов обычной воды: какими бы полезными эти коктейли ни были, ничего лучше нее для насыщения организма влагой нет.

Некоторые напитки по своей калорийности могут конкурировать с картофелем фри и мороженым. В отличие от еды, ощущение сытости они не дают. Поэтому за количеством выпитого человек может не уследить, тем самым нанося создавая риск не только для здоровья, но для фигуры.