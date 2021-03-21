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понедельник, 05 апреля 2021 09:25

Показали необычный способ спасения при поперханни едой

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Показали необычный способ спасения при поперханни едой
При поперханни едой надо специальный прием между лопатками. Фото: vrngmu.ru

Ребенка и взрослого надо спасать по-другому при удушении. Причина может быть в еде или других посторонних предметах. И надо знать правила помощи.

Если человек во время приема пищи внезапно вскочил из-за стола, рот широко открыл. Пытается сделать вдох, а руками обхватывает шею, то следует спросить: "Подавился? Можешь говорить?". Когда не может ответить стоит, повторять алгоритм спасения.

Его рассказал для Gazeta.ua Максим Гордейчук, столичный торакальный хирург.

Как спасти взрослого человека:

1. НУжно обхватить обеими руками туловище ребенка под грудной клеткой.

2. Наклон немного вперед, так, чтобы застряв в горле предмет выпал, а не проходил глубже в горло.

3. Сильно и резко нажать.

4. Ударить потерпевшего между лопатками верхней частью запястья 5 раз.

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Как спасти ребенка:

1. Положить ртом вниз на свое бедро и аккуратно ударить по спине верхней частью запястья.

2. Или перевернуть на спину и аккуратно 3 раза нажать на ее грудь.

С 1 апреля в Украине начнет действовать "Программа медицинских гарантий-2021". Украинцы смогут без направления и бесплатно обратиться к ряду врачей.

"Правила доступа пациентов к бесплатных услуг не меняются. Нужна декларация по семейным врачом, электронное направление от семейного или личного врача и выбор больницы, которая имеет соответствующий контракт с НСЗУ", - сообщает Национальной службы здоровья Украины.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
05
апреля

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