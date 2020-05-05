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Похудение для ленивых: назвали процедуру для таяния веса

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Похудение для ленивых: назвали процедуру для таяния веса
После уменьшения желудка органам быстро сжигает калории. Фото: molbuk.ua

Многие люди вместо диет для похудения соглашаются на бариатрической операции - укорочение желудка. Это крайне мера, если не выходящих сбросить килограммы привычным способом, организму не дают возможность содержать больше продуктов.

От этого убавляется поступления пищи. Организм получает меньше калорий и сжигает имеющиеся.

Человек не может съесть много. Быстро возникает ощущение сытости. За год худеет до 60 кг.

Об этом рассказывает Максим Левченко, столичный хирург.

"Надо наладить обмен веществ, потому что дело не только во внешнем виде. У людей с избыточным весом начинают болеть сердце, суставы. Взбивать гормональный баланс. Есть четыре стадии ожирения. На первых двух можно похудеть самостоятельно, на последних - нет", - убеждает врач .

Пациенту измеряют рост, массу, объем талии и бедер.

Нет критической веса одной для всех. Врач ориентируется не на килограммы, а на индекс массы тела. Вес делится на рост в квадрате. Если получается более 40 - показания к операции.

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Этапы процедуры:

1. Пациенту приписывают диету и физические нагрузки. Если за месяц изменений нет, назначают операцию.

2. Емкость желудка уменьшают до 200 миллилитров и отрезают немного тонкой кишки, чтобы была уже. Часть пищеварительной системы перестает контактировать с пищей.

3. Операцию делают через проколы. Следят в микрокамеры. После вмешательства пациент в среднем сбрасывает 5 кг в месяц. Нормализуется артериальное давление, восстанавливается двигательная активность, исчезает боль в суставах.

В 35-летней львовянки удалили кисту весом более 40 кг.

Это всего инородное образование, с которым столкнулись львовские медики. К операции женщина весила 90 кг, теперь ее вес уменьшился практически вдвое.

Львовянка не обращалась к врачам, пыталась самостоятельно похудеть.

Автор: Екатерина Романчук
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