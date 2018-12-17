В Харькове официально подтверждено ещё одну смерть от гриппа Фото: Укрінформ

В Харькове официально подтвердили еще одну смерть от гриппа.

Умерла 62-летняя женщина, рассказала Укринформу директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота.

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Харьковчанка жила вблизи городской поликлиники № 11, но к врачам не обращалась, лечилась самостоятельно. По результатам вирусологического исследования Центр гриппа и ОРВИ (Киев) подтвердил грипп А (Н3N2).

За прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболело более 203 тыс. украинцев. Такой показатель свидетельствует о превышении эпидемиологического порога. "В Украине наблюдается средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.