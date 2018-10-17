Подростки, которые потребляют много сахара, становятся агрессивными

Энергетики имеют мощное влияние на поведение детей, чем сладости - через кофеин. Фото: ukrhealth.net

Дети, которые едят много сахара, не только могут набрать лишний вес и повредить здоровью зубов. Вещества, которые есть в сахаре, побуждают их к ужасным поступкам.

Дети и подростки в возрасте 11-15 лет, которые потребляют слишком много сахара, чаще бывают агрессивными, пьют, курят и отличаются плохим поведением, - пишет Daily Mail.

Согласно результатам исследования, в ходе которого были проанализированы рацион и поведение почти 140 000 детей из 26 стран мира, те подростки, которые потребляют слишком много сахара и энергетиков, почти в 3,5 раза чаще издевались над другими, вдвое чаще участвовали в драках и на 95% чаще напивались.

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Что интересно, энергетики имеют мощное влияние на поведение детей, чем сладости - через кофеин.

В Великобритании такие дети на 89% чаще курили и на 72% чаще других выпивали. Также они в 2,13 раза чаще ввязывались в драки и на 69% чаще отравляли других детей.

Особенно высокий уровень потребления сахара детьми обнаружили в Швеции. Здесь дети более чем в 2 раза чаще совершали насилие, курили или выпивали.Ученые подчеркивают: дети старше 11 лет не должны потреблять более 30 граммов сахара в день (бутылка "Кока-колы" и батончик "Mars" содержат 35 и 33 грамма сахара соответственно). Детям 4-6 лет можно употреблять до 19 граммов сахара в день.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун высказалась о заменителях сахара. Их выбирают люди, стремящиеся сделать свой рацион более здоровым. Ведь чрезмерное употребление сахара связывают с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.