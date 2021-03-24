Поднимут тариф за роды: сколько будет стоить рождения ребенка

Стоимость родов увеличится на 2 тыс. Грн. Фото: usn.net.ua

В Украине с 1 апреля 2021 года увеличат тариф на роды. Сумма за рождение ребенок вырастет с 8 до 10 тыс. грн.

Реформа медицины имела цель сократить неофициальные платежи в больницах и сделать роды бесплатными, однако случаев, когда родители платят врачам "в карман", все равно хватает, сообщают в Национальной службе здоровья Украины.

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НСЗУ считает, что главные врачи лукавят, когда говорят, что им не хватает денег. Тариф просчитан - 8 тыс. грн является средней ценой за физиологические роды и за кесарево сечение. Этих денег достаточно, чтобы предоставить все услуги матери и ребенку, купить медикаменты. Чем больше родов в учреждении - тем больше прибыль, и это подтверждают отчеты за год реформы.

"За год реформа существенно уменьшила хождение денег в конвертах в родильных. С 1 апреля тариф за роды увеличат до 10 тысяч гривен, однако и сегодня медики в родильных заявляют, что этого будет мало. Они говорят, что врачам зарплату повысили только на 4 процента, и это якобы вряд ли сможет повлиять на неформальные платежи", - говорит глава НСЗУ Андрей Виленский.

Средняя продолжительность родов женщины, рожающей впервые - 18 ч. Роды могут быть стремительными - 2 ч., до 6 ч. - быстрыми, обычными - 18 ч., и затяжными - 24 ч. В случае затяжных родов нужна уже медицинская помощь.