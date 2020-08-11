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пятница, 14 августа 2020 09:20

Подготовку к школе начинают с глаз ребенка

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Подготовку к школе начинают с глаз ребенка
Оксана Витовская у всех пациентов проверяет глазное дно. Фото: Екатерина Романчук

Независимо от того дистанционным будет обучение или нет, школьникам нужно проверять зрение ежегодно. Этой весной дети много проводили времени перед экранами. После них привыкли расслабляться играми на дворе, а в телефоне. Для хорошего зрения нужно двигаться на дворе не менее 2:00. От солнца в эти производиться полезные вещества.

Об этом рассказывает Оксана Витовская, главный внештатный офтальмолог МОЗ Украины.

"Дети плохо учатся не из-за лени или отсутствие мотивации, а от плохого зрения. Где-то не усмотрели на доске и не переспросили. Потом не усвоили материал и получили плохие оценки. Постепенно клубок собирается в клубок немалых проблем. Поэтому перед тем как ругать ребенка - сводите ее к офтальмологу", - уточняет врач

Проверку нельзя откладывать особенно, если ребенок щурится, поворачивает голову и косит глаза, чтобы что-то разглядеть.

Врач не просто проверить как ребенок видит знаки или буквы на плакате, но и посмотреть состояние глазного дна.

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В школьном возрасте риск развития близорукости - повреждение мышц глаза. При недугу четко - ребенок видят только близкие предметы. Заболевание прогрессирует когда епры большое ом нагрузки и на глаза - концентрация на уроках или мониторе компьютера. Глаз редко фокусируется на дальних объектах, а это непременно нужно для крепкого здоровья.

"Если один глаз видит слабее - развивается косоглазие. Для проверки нужен пленочный фотоаппарат. Если на фотографии оба глаза красные, то они здоровы", - уточняет врач.

Остановить развитие болезни можно очками. Для детей лучше избирать не металлические оправы со стеклянными линзами, потому что они травматичные. От этого стекло может попасть в глаза. Лучше поликарбонатные линзы. Этот материал трудно разбить даже молотком.

Международный день офтальмологии с 2004 года и до сих пор отмечают 8 августа. Дата выбрана в честь дня рождения известного хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Он создал искусственный хрусталик и провел экспериментальную операцию по его имплантации.

Автор: Екатерина Романчук
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