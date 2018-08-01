Почему утром нужно есть сельдь и соленые огурцы

Необходимо съесть утром что-то соленое. Фото: jisty.com.ua

Необходимо съесть утром что-то соленое, например соленый огурец или кусок селедки, чтобы в жару хотелось меньше пить.

Так утверждает старший научный сотрудник отделения симптоматических гипертензий Института кардиологии им. Стражеско Владимир Гранич, пишет ГолосUA.

Это позволит задержать воду в крови, таким образом, снизится желание выпить воды. По словам эксперта, если человек здоров, ему желательно задержать воду в организме.

Лишь несколько граммов соли помогут держать больше жидкости в кровеносном русле. Даже несмотря на употребление соленых продуктов, человек будет меньше чувствовать жажду.

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Специалист предложил простой метод слежения за количеством воды в организме. Нужно наблюдать за цветом мочи, если она коричневая - организму не хватает воды и идет сгущение крови.

Американские ученые опровергли распространенное мнение о эффект похудения от употребления кофе. В исследовании приняли участие 50 здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет.