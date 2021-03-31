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Почему сосиски приближают к смерти - шокирующее воздействие обработанного мяса

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Почему сосиски приближают к смерти - шокирующее воздействие обработанного мяса
Участники эксперимента ели не менее 150 г обработанного мяса в неделю. Фото: pixabay.com

Всего 2 сосиски в неделю в рационе человека увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Эксперты из Университета Макмастера и Hamilton Health Sciences в Канаде отслеживали рацион и состояние здоровья 134 297 человек из 21 страны на 5 континентах, в частности в Бразилии, Аргентине, Канаде, Швеции и Китае.

Исследование опубликовали в Американском журнале клинического питания, пишет Daily Mail.

Участники эксперимента ели не менее 150 г обработанного мяса в неделю. Риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, повысился на 46%, а риск смерти - на 51%.

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Это всего 2 сосиски в неделю, но риск распространяется на любую форму обработанного мяса, предупреждают эксперты.

Обработанное мясо - это мясо, которое консервировали путем копчения или соления, вяления или добавления химических консервантов.

По данным Американского общества питания, стоит полностью избегать употребление обработанного мяса, такого как колбасы, ветчина, паштет, копченое мясо, салями и вяленый бекон.

Одна порция бекона в день увеличивает риск развития слабоумия на 44%. Также известно, что употребление большого количества обработанного мяса увеличивает риск рака кишечника.

Команда работала данным перспективного эпидемиологического исследования городских и сельских районов (PURE). Это долгосрочное исследование, которое начал в 2003 году доктор Салим Юсуф, директор Института исследований здоровья населения в Канаде.

После наблюдения за участниками в течение почти 10 лет зафиксировали 6976 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 7789 смертей.

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