Почему мы толстеем. Ученые обнаружили ген, который приводит к ожирению

Ученые обнаружили мутацию в так называемом "жировом гене". Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили мутацию в так называемом "жировом гене". Через нее дети до 18-летнего возраста набирают лишние 16,7 кг веса.

Ген, называемый рецептором мелатонина 4 (MC4R), контролирует аппетит, производя белок мозга для определения накопленного жира. Такая мутация есть у одного из 340 человек, пишет Daily Mail.

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Исследователи надеются, что открытие этого гена может помочь в создании таблетки от ожирения. В ходе эксперимента команда проанализировала гены 6 тыс. участников исследования "Дети 90-х", которое отслеживает жизнь людей, родившихся на юго-западе Англии.

Ген сигнализирует человеку, что надо поесть, даже если он не чувствует голода. Открытие этой мутации в будущем поможет в лечении ожирения.

Занятия спортом вечером улучшают обмен веществ в организме. Тренировка в конце дня может уберечь человека от диабета.