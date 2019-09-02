Почему из рациона следует убрать "молочку"

Диетологиня рассказала об опасностях молочных продуктов. Фото: agroportal.ua

Молочные продукты содержат активные гормоноподобные вещества.

У них есть инсулиноподобный фактор роста IGF1, который связан с повышением риска рака (груди, простаты, прямой кишки), усиливает фиброзно-кистозную мастопатию, миомы, рассказала диетологиня и терапевтка Татьяна Фиалкова.

По ее словам, "молочка" вызывает воспаление и провоцирует развитие инсулинорезистентности. Инсулиновый индекс молочных продуктов - один из самых высоких (за исключением сыров). Если добавить к продукту с низким гликемическим индексом молочное, например, творог с ягодами / цельнозерновую гранолу с йогуртом, то это все равно, что съесть сдобу с сахаром.

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Также молочные продукты могут вызывать отеки. Высокий инсулин стимулирует выработку альдостерона в надпочечниках - этот гормон задерживает натрий, а вместе с ним и воду, что может привести к отекам.Инсулинорезистентность молочных продуктов связана с акне и другими кожными заболеваниями.

Молочные продукты могут вызвать аллергию. Также они повышают продукцию слизи в кишечнике и дыхательных путях (бронхиты, астма, тонзиллиты, гаймориты), нарушают всасывание нутриентов из пищи в кишечнике (особенно важно при дефиците микроэлементов: железа, цинка, хрома, Са и др.) Особенно ухудшают дефициты при низкой кислотности желудочного сока.

Лактазная недостаточность - более 25% европеоидов, 100% монголоидов, 80% евреев не способны переваривать лактозу. С возрастом лактозная недостаточность только усиливается.

В последний летний месяц молочные продукты подорожали на 5%. С начала года - на 16%. К концу 2019-го цены могут вырасти еще на 3-5%.Продукция дорожает из-за кризиса в молочном скотоводстве, высокие налоги, неэффективную систему дотаций и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей.