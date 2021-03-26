Почему иммунитет после прививки от Covid-19 может не производиться - назвали причину

По состоянию на 26 марта в Украине за сутки привито 18 738 тыс. человек. Фото: pexels-artem-podrez

Если иммунитет выработался после введения первой дозы вакцины против коронавирусной болезни, повторную инъекцию делать не нужно. Кроме того известны случаи, когда после прививки двумя дозами препарата никакого эффекта не было. Оказывается, все зависит от индивидуальных показателей организма.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Олег Мусий, медицинский директор сервиса DocRadar, министр здравоохранения 2014 года.

"Любую вакцину нужно вводить дважды. Поскольку, как правило, все вакцины после первой дозы дают примерно 60% эффективности выработки иммунитета, а после второго введения от 80% до 95%. Поэтому вводят вторую дозу. Хотя, теоретически, для 60% людей достаточно и одной. Чтобы это понять надо сделать анализ через три, или четыре недели - лучше через четыре, на титр антител. Тогда станет ясно достаточно ли человек имеет иммунитета, вызванного первой дозой, или нет", - сказал Мусий.

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Экс-министр здравоохранения добавляет, примерно у 10% людей, даже после введения второй дозы, иммунитет против Covid-19 не производится. Это связано с особенностью иммунной системы конкретного лица.

"Бывают и такие случаи, что даже люди, переболев SARS-CoV-2 не имеют антител. Поэтому они могут болеть и 2-3 раза тем самым штаммом", - рассказал Мусий.

По состоянию на 26 марта в Украине за сутки привито 18 738 тыс. человек, всего провакцинировано 174 324 тыс. человек.