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Почему фас-фуд стал вреднее

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Почему фас-фуд стал вреднее
Исследователи обнаружили одну позитивное изменение: повышение уровня железа и кальция в десертах. Фото: telegraf.com.ua

Ученые обнаружили, что фаст-фуд стал еще более вредным за последние 30 лет, и объяснили, почему так произошло.

Меню современного McDonald's заметно отличается от его первоначального ассортимента в 1955 году, - пишет Inverse.

Кроме гамбургеров и картофеля фри есть салаты, коктейли и куры гриль, которые должны свидетельствовать о том, что общество изменилось и сделало шаг к более здоровой пищи. Однако, несмотря на все усилия ресторанов быстрого питания сделать свое меню более здоровым, новое исследование, опубликованное в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, свидетельствует о том, что фаст-фуд стал еще более вредным сейчас, чем был 30 лет назад.

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Хотя и в меню произошли некоторые важные изменения - например, замена маргарина на масло и снижение уровня транс-жиров в картофеле фри - содержание калорий и натрия в фастфудах, салатах и ​​десертах значительно вырос за это время, утверждает исследование. Также увеличились размеры порций, пишут авторы исследования, которое проходило под руководством Меган МакКрори из Бостонского университета, США. Которое оказалось, закуски увеличивались со скоростью 13 граммов за десятилетие, а калорийность десертов росла на 24 граммов за десятилетие.

В своем анализе МакКрори и ее команда использовали данные об ассортименте, предоставленный десятью ресторанами быстрого питания: McDonald's, Wendy's, Long John Silver's, KFC, Jack in the Box, Hardee's, Dairy Queen, Carl's Jr., Burger King, и Arby's.

В частности, они исследовали изменения в меню этих ресторанов в 1986 году, 1991 году и 2016 году, чтобы получить представление о том, как оно менялось в течение трех десятилетий. Тогда как ассортимент меню вырос - в 30 лет на 226% - пищевая ценность быстрого питания, а также его популярность продолжает способствовать ожирению.

МакКрори и ее коллеги обнаружили: за последние 30 лет калорийность в продуктах сетей быстрого питания увеличивалось, самой стала калорийность десертов и закусок: десерты увеличились на 62 килокалории за десятилетие, а закуски - на 30 килокалорий за тот же период. Кроме того, возросло количество натрия в блюдах. Врачи рекомендуют людям ограничивать потребление натрия, поскольку он может повысить давление.

Исследователи обнаружили одну позитивное изменение: повышение уровня железа и кальция в десертах. Они отметили, что это шаг в правильном направлении.

МакКрори подчеркнула, что она надеется, что рестораны быстрого питания не просто внесут изменения в свое меню, но и предлагать меньшие порции за меньшую цену.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что правильно приготовленная пицца является более полезной, а не вредной для организм. Важно есть ее не часто и не переедать.

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Дата
04
марта

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