Первые в Восточной Европе и Азии: Украина перешла на новые стандарты лечения ВИЧ

Минздрав утвердили новые стандарты лечения ВИЧ, Фото с открытых источников.

Министерство здравоохранения утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Украина первой из стран Восточной Европы и Центральной Азии одобрила новые рекомендации ВОЗ. Согласно им правилам, как основную схему лечения будут использовать препарат с долутегравиром.

"С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и в настоящее время для Украины стоит 5 грн 40 копеек", - рассказали в МОЗ.

Диагностировать ВИЧ возможно 2 быстрыми тестами различных производителей. Это позволит оперативно поставить человека на учет и быстрее начать лечение.

Самая большая инновация нового протокола - введение подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ предоставляться комплексно. Подходы будут упрощены и стандартизированы, а доступ Украинской к качественным медицинским услугам улучшится, отмечают в ведомстве.

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Основными элементами такого подхода являются: использование упрощенных формуляров лекарственных средств, широкое применение комбинаций с фиксированной дозой для лечения первого ряда у взрослых, подростков и детей, оказания медицинской помощи и лекарственных средств пациентам в месте оказания медицинских услуг бесплатно, децентрализация и интеграция услуг, а также перераспределение обязанностей и применение упрощенного подхода к клиническому мониторингу.

Принятый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактнои профилактики ВИЧ-инфекции.

Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), в Минздраве рекомендуют употреблять группам риска. К ним относятся люди, находящиеся в дискордантных парах, в частности в случае когда один партнер является ВИЧ-положительным, а другой - нет, мужчинам, практикующим секс с мужчинами, людям, употребляющим инъекционные наркотики и людям, предоставляющим сексуальные услуги за вознаграждение.

Если пациент не выполняет медицинских предписаний, врач имеет право отказаться его лечить. Однако допустим это только при условии, что жизни пациента и здоровью людей, которые его окружают, ничего не угрожает.