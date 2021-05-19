Перенесенный ковид может вызвать выпадение волос

 
Ексклюзивы
1/5
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 639
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1017
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 198
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2052
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 603
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 639
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 243
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 225
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
6 Просмотров: 1476
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
5
7
6
3
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 477
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 306
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 216
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 261
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 612
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 351
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
среда, 19 мая 2021 09:07

Перенесенный ковид может вызвать выпадение волос

  Комментировать
Автор: https://ukr.media/
  Активное выпадение волос - частый спутник гормональных нарушений
Активное выпадение волос - частый спутник гормональных нарушений

Диетолог Светлана Фус рассказала об основных причинах выпадения волос.

"Все люди сталкиваются с выпадением волос, ведь это естественный процесс. ⁣⁣Наши волосы часто отражают способ питания и могут указывать на существование проблем в организме человека.⁣⁣⠀

Активное выпадение волос - частый спутник гормональных нарушений, например, в работе щитовидной железы – как ее гипер -, так и гипофункции, при диабете и резистентности к инсулину. Как правило, во время беременности волосы приобретают прекрасный вид из-за увеличения количества женских половых гормонов, эстрогенов, а через несколько месяцев после родов уровень гормонов приходит в норму и волосы могут чрезмерно выпадать.⁣⁣⠀

Другая распространенная причина выпадения волос - стресс. Сильные эмоции после пережитого могут обернуться потерей волос через два - три месяца.⁣⁣⠀

Также вредят волосам ограничительные диеты. Слишком низкий запас энергии и питательных веществ, таких как белки, минералы, незаменимые жирные кислоты и витамины приводит к аномальным изменениям в структуре, пигментации волос, оно выпадает больше нормы.⁣⁣⠀

Недостаточный уровень питательных веществ, необходимых для нормального роста волос может возникать в результате нарушения их всасывания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Еще одной причиной проблем с волосами может быть анемия.⁣⁣⠀

И наконец, значительная потеря волос может быть проявлением последствий коронавирусной инфекции. Любая вирусная инфекция протекает с явлениями интоксикации. Это может влиять и на волосяную луковицу. И если в норме только 5-10 процентов всех волос находится в стадии выпадения, то есть стадии телогена, то после болезни количество волос, что одновременно находится в этой стадии, может увеличиться до 50 процентов. Такая реакция на вирусную инфекцию, телогеновое выпадение волос, как правило, является временной и может длиться около шести месяцев, пока организм не восстановится.⁣⁣

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую женскую интимную стрижку любят больше всего мужчины

Кроме того, одной из причин этого состояния волос при вирусной инфекции является васкулит. Это аутоиммунное воспаление мелких сосудов, которое может возникнуть из-за сходства белков вируса и отдельных белков человека. Также аутоиммунный процесс может усиливать прием лекарств во время болезни", - поделилась специалист.

Из-за сочетания генетики и гормонов у мужчин часто выпадают волосы. Исследователи обнаружили, что масло семян тыквы может ускорить рост волос на 40%.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перенесенный ковид может вызвать выпадение волос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

Киевлянка вышла за короля

Принц Гарри женился на Меган Маркл

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 16542
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 10512
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 7731
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 4554
Девушка едва не откусила в ресторане пенис своему партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис своему партнеру Просмотров: 4149
Здоровье
Google создал приложение для выявления кожных заболеваний
Google создал приложение для выявления кожных заболеваний Просмотров: 36
Без побочных эффектов: создали Covid-вакцину растительного происхождения
Без побочных эффектов: создали Covid-вакцину растительного происхождения Просмотров: 252
Диетолог рассказала, когда чай становится опасным
Диетолог рассказала, когда чай становится опасным Просмотров: 252
В Украине обнаружили еще более 5 тыс. новых случаев Covid-19 – где больше всего
В Украине обнаружили еще более 5 тыс. новых случаев Covid-19 – где больше всего Просмотров: 513
Создали первую в мире вакцину от астмы
Создали первую в мире вакцину от астмы Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
6
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
4
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
1
Создали пулемет
Голосов: 1191
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть