Перенесенный ковид может вызвать выпадение волос

Автор: https://ukr.media/ Активное выпадение волос - частый спутник гормональных нарушений

Диетолог Светлана Фус рассказала об основных причинах выпадения волос.

"Все люди сталкиваются с выпадением волос, ведь это естественный процесс. ⁣⁣Наши волосы часто отражают способ питания и могут указывать на существование проблем в организме человека.⁣⁣⠀

Активное выпадение волос - частый спутник гормональных нарушений, например, в работе щитовидной железы – как ее гипер -, так и гипофункции, при диабете и резистентности к инсулину. Как правило, во время беременности волосы приобретают прекрасный вид из-за увеличения количества женских половых гормонов, эстрогенов, а через несколько месяцев после родов уровень гормонов приходит в норму и волосы могут чрезмерно выпадать.⁣⁣⠀

Другая распространенная причина выпадения волос - стресс. Сильные эмоции после пережитого могут обернуться потерей волос через два - три месяца.⁣⁣⠀

Также вредят волосам ограничительные диеты. Слишком низкий запас энергии и питательных веществ, таких как белки, минералы, незаменимые жирные кислоты и витамины приводит к аномальным изменениям в структуре, пигментации волос, оно выпадает больше нормы.⁣⁣⠀

Недостаточный уровень питательных веществ, необходимых для нормального роста волос может возникать в результате нарушения их всасывания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Еще одной причиной проблем с волосами может быть анемия.⁣⁣⠀

И наконец, значительная потеря волос может быть проявлением последствий коронавирусной инфекции. Любая вирусная инфекция протекает с явлениями интоксикации. Это может влиять и на волосяную луковицу. И если в норме только 5-10 процентов всех волос находится в стадии выпадения, то есть стадии телогена, то после болезни количество волос, что одновременно находится в этой стадии, может увеличиться до 50 процентов. Такая реакция на вирусную инфекцию, телогеновое выпадение волос, как правило, является временной и может длиться около шести месяцев, пока организм не восстановится.⁣⁣

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Кроме того, одной из причин этого состояния волос при вирусной инфекции является васкулит. Это аутоиммунное воспаление мелких сосудов, которое может возникнуть из-за сходства белков вируса и отдельных белков человека. Также аутоиммунный процесс может усиливать прием лекарств во время болезни", - поделилась специалист.

Из-за сочетания генетики и гормонов у мужчин часто выпадают волосы. Исследователи обнаружили, что масло семян тыквы может ускорить рост волос на 40%.