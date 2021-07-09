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пятница, 09 июля 2021 12:45

Паспорт вакцинации не позволит свободно путешествовать. Эксперт объяснил детали

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Паспорт вакцинации не позволит свободно путешествовать. Эксперт объяснил детали
Электронный COVID-сертификат в ближайшее время можно будет оформить через приложение "Действие". Фото: Photo by Daria Shevtsova from Pexels

Украинцы, попавшие за границу, в большинстве стран мира все равно должны сдавать ПЦР-тест. И не важно, имеют паспорт вакцинации или нет. Привитые граждане получат единственное преимущество: их срок пребыванием на карантине уменьшится. Продлится не 10 дней, а меньше. Точное количество еще не определили.

Об этом Gazeta.ua рассказал Тарас Жиравецкий, советник львовского городского головы по медицинским вопросам.

"Большинство украинцев думают, что смогут легко передвигаться по европейским странам с паспортом вакцинации и не проходить ПЦР-тестирования, но это не так. Паспорт вакцинации дает возможность, вероятно, не идти на долгий карантин, по приезду в другую страну. Точный срок еще не утвердили. Но ПЦР-тест сдавать все равно надо. Ведь вакцинированный человек может заразиться коронавирусом сам и инфицировать других", - сказал Жиравецький.

Такое решение приняли не все страны, а часть. Правда, точного списка с перечнем государств, которые не будут тестировать на коронавирус приезжих, пока нет.

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"Часть стран, например, Норвегия, сказали, что если у человека есть антитела, ПЦР-тест делать не будут. И тогда паспорт вакцинации вообще не нужен. Но другие страны будут тестировать приезжих в любом случае. Кроме того, не все страны признают вакцину Coronavac. А вот AstraZeneca и Pfizer признают", - сказал врач

Электронный Covid-сертификат в ближайшее время можно будет оформить через приложение "Дія", а в бумажном формате получить в учреждениях здравоохранения. Там будет информация о том, какой вакциной привит человек, данные о наличии отрицательного результата теста на коронавирус или о наличии антител.

Украинцы, которые получили обе дозы китайской Covid-вакцины Coronavac и имеют международное свидетельство, могут посетить 10 стран. Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом советуют проверять информацию на сайтах посольств. При въезде необходимо показать распечатанное на английском языке международное свидетельство о Covid-прививке.

Автор: Влада Москвитис
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09
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