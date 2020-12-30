Пандемия Covid-19 искривила человеческое восприятие течения времени

Спілкування, завантаження роботою та зниження стресу можуть повернути людську психіку та сприйняття часу до нормального стану. Фото: pixabay.com

В этом году ощущение времени существенно изменилось для большинства людей. Пандемия Covid-19 и последующие локдауны усугубили кризис психического здоровья.

Время протекает с постоянной скоростью, но на субъективном уровне ощущение его течения искривляется в зависимости от эмоционального состояния и действий человека, пишет The Conversation.

В Великобритании провели исследование относительно того, как локдаун повлиял на восприятие времени. 80% из 600 опрошенных заявили, что длина дней и недель ощущалась иначе, но для каждого по-разному. Ощущение скорости времени в течение дня зависит от возраста, удовлетворения общественным взаимодействием, уровня стресса и занятости. В целом дни казались быстрее для молодых людей, которые имели достаточный уровень социализации, нагрузку делами и не испытывали стресса. Медленнее время шло для людей от 60 лет и старше, которые были недовольны уровнем общения с другими, имели больше стресса и испытывали недостаток дел, которыми можно было бы заняться. Позже среди 800 опрашиваемых более 75% отметили изменение ощущения времени. 2-й локдаун показался более медленным для половины из этих людей. Такое "замедление времени" связано с неудовлетворенностью, депрессией и печалью.

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Подобная ситуация вследствие жестких ограничений из-за вспышек Covid-19 наблюдается и в других странах. Четкого объяснения, почему возраст, скука и неудовлетворенность социальными связями замедляют ощущение времени, пока нет. Они появляются просто из-за того, что мы лучше осознаем течение времени в состоянии скуки.

Общение, загрузка работой и снижение стресса могут вернуть человеческую психику и восприятие к нормальному состоянию.

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После коронавирусной инфекции могут возникать осложнения в виде психических заболеваний, проблем со слухом, выпадения волос и импотенции.