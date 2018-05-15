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вторник, 15 мая 2018 11:32

Озвучили количество фальшивых справок о вакцинации

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Озвучили количество фальшивых справок о вакцинации
Показатели вакцинации в Украине в целом невысокие. Фото: mini-rivne.com

Детский фонд ООН подсчитал, сколько в Украине выдают поддельных справок о вакцинации.

По данным ЮНИСЕФ, практически каждая третья справка о прививках в Украине является фальшивой, - пишет "24 Новини".

Показатели вакцинации в Украине в целом невысокие.

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"Можно оттуда убрать количество этих фальшивых справок... Я остерегаюсь, что если у нас будут "силовой" метод вакцинации, то он приведет лишь к еще большему росту фальшивых документов", - предполагает медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

Со вспышкой кори в Украине охват вакцинацией значительно повысился.

"Люди стали в очереди в поликлиники, чтобы получить вакцины. К концу года охват составил 95-97 процентов, можно вычесть фальшивые справки, но все равно охвата повысился", - констатирует эксперт.

Министерство здравоохранения опубликовало проект изменений в календарь прививок. Пока он на обсуждении. Нововведениями хотят одновременно сэкономить деньги и повысить уровень вакцинации. Изменения коснутся вакцинации детей.

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