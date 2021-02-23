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вторник, 23 февраля 2021 11:58

Отличается ли индийская вакцина от оксфордской

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Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Вакцина от коронавируса: правда о индийский препарат Covishield. Фото: thepage.ua

На днях в Украину поставят 41 200 флаконов вакцины Covishield от коронавируса. Ее произвел индийский Институт сывороток крови по лицензии Oxford-Astra Zeneca.

Сначала 3 тыс. флаконов проверит лаборатория Государственного экспертного центра, а уже потом позволят вакцинировать людей. Ведутся дискуссии, стоит ли это делать в Украине без необходимой сертификации.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Игорь Гижко, инфекционист Киевской городской клинической больницы №9.

"Я на том заводе не был, поэтому о соответствии украинской сертификации не скажу. Зато судя по исследованиям, можно говорить о действенности препарата. Я не имею претензий к его качеству. Эти 2 вакцины не отличаются рецептурой и действием на организм. Международные клинические испытания вакцины Oxford-Astra Zeneca доказали ее эффективность на 90 процентов. Для этого людям вводили половину дозы, а затем полную дозу. Поскольку индийскую вакцину создали по ее рецепту и технологиями, можно говорить об одинаковом действии. Вакцина Covishield является лучше Covaxin, которая тоже с этого завода, но еще не полностью изучена", - говорит Игорь Гижко.

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Когда вакцину вводят пациенту, она побуждает иммунную систему вырабатывать антитела и готовит ее для атаки на любую коронавирусную инфекцию.

Эту вакцину можно хранить в холодильнике, а не в морозильной камере, что есть более практичным. Прививки делают дважды с интервалом 4-12 недель.

Программу компенсации вреда здоровью, причиненного вакцинацией от Covid-19, утвердила Всемирная организация здравоохранения.

Речь идет о 92 странах с низким и средним уровнем дохода - участницах программы Covax. Среди них есть Украина. Чтобы получить компенсацию, не нужно будет обращаться в суд.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
23
февраля

Началась вакцинация против полиомиелита

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