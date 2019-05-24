Отбеливание зубов в Киеве. Виды отбеливания зубов

Профессиональное отбеливание зубов становится все популярнее. Красивая, естественно белая улыбка — это такой же признак ухоженности, как аккуратный маникюр, чистая голова, опрятная одежда.

Но важно понимать: эта процедура напрямую связана со здоровьем, поэтому к ней не нужно подходить бездумно. Откажитесь от полосок неизвестного происхождения, от услуг в косметических (а не медицинских) кабинетах, и тем более от народных рецептов, в которых присутствуют абразивные вещества, перекись водорода и другие агрессивные компоненты.

Сеть стоматологических клиник "Люми-Дент" предлагает щадящие, безопасные и эффективные способы отбеливания зубов в Киеве, которые осветлят их сразу на несколько тонов. А чтобы выбор был обдуманным, разберем несколько вопросов, которые возникают у большинства пациентов.

Якісне відбілювання зубів в клініці - це вигідна інвестиція у власну зовнішність

Способы достижения белоснежной улыбки: какой вариант лучше

Отбеливание зубов в стоматологии "Люми-Дент" выполняется разными способами:

• Фотоотбеливание Magic Smile. Вытеснение красящих элементов из тканей достигается при помощи специального геля и холодного света LED-лампы, который этот гель активизирует.

• ZOOM. Профессиональное отбеливание зубов по данной технологии тоже подразумевает применение гелевого состава и лампы — но уже лазерной.

• BEYOND. Для этой методики используют также лазерная технология, но состав геля другой.

• Капы для ношения дома. Капы, заполненные средством для отбеливания, могут быть готовыми, или изготавливаются под челюсти клиента. В течение двух недель или другого времени, назначенного врачом, пациент самостоятельно надевает их, что позволяет добиться нужного эффекта постепенно, с минимальным дискомфортом.

В наших клиниках Вам подберут конкретное отбеливание зубов в стоматологии — врач посмотрит исходные данные, и предложит оптимальное решение. Как показала практика, самым эффективным является сочетание профессионального метода и домашнего осветления, которое позволяет закрепить результат, добиться лучшего эффекта из всех возможных.

Якісне відбілювання зубів в клініці - це вигідна інвестиція у власну зовнішність

Насколько эта процедура опасна

Если методику после тщательного обследования подбирает опытный врач, никакой опасности нет. Многие составы наоборот укрепляют эмаль, делают ее устойчивой к негативному воздействию. Когда же человек, не зная своих особенностей, сам назначает себе сомнительные методы, последствия могут быть непредсказуемыми — вплоть до серьезных проблем, которые потом обернутся дорогостоящим лечением.

Отзывы в интернете, которые хвалят полоски, порошки, капы неизвестного происхождения — это не более чем купленная реклама. Десять раз подумайте, прежде чем подвергать свою эмаль серьезной опасности.

Есть ли дискомфорт от процедуры

Современное безопасное отбеливание зубов — это процедуры, которые разрабатываются с учетом комфорта пациента. Сейчас составы тщательно тестируются, поэтому они либо не вызывают неприятных ощущений, либо дают минимальный неприятный эффект.

Самое частое побочное явление при отбеливании — это повышение зубной чувствительности на различные раздражители (холодная вода, различные кислые продукты). В первые часы после профессиональной процедуры эмаль может реагировать даже на холодный воздух. Но очень быстро (обычно на следующий день) эффект полностью пропадает. Если же болезненность остается, то интенсивность сильно снижается — так, реакция может быть только на сильно холодную или горячую еду. В течение нескольких дней и этот симптом уходит без следа. А чтобы ускорить этот процесс, используются специальные укрепляющие гели, пасты, рекомендованные стоматологом. На самом деле, в такой чувствительности нет ничего страшного — при правильном уходе она исчезнет, а белые зубы останутся надолго.

Однако, как показывает практика, у большинства людей нет даже такой реакции. Но в любом случае при выборе метода врач проконсультирует Вас и расскажет, чего ждать и как подготовиться к процедуре. И будьте уверены: небольшие неприятные ощущения во время отбеливания никак не связаны со здоровьем — составы не нанесут вам никакого вреда.

Якісне відбілювання зубів в клініці - це вигідна інвестиція у власну зовнішність

Как долго держится эффект

Поскольку цена на лазерное отбеливание не самая низкая, пациенты интересуются, сколько они смогут радоваться белоснежной улыбке. Тут все очень индивидуально. Дольше всего держится эффект от профессиональных способов отбеливания в сочетании с домашними. Обычно небольшая коррекция требуется раз в несколько лет (5—7), да и то теряется лишь пара тонов. Зубки все равно остаются белыми, и практически никогда не возвращаются к первоначальному виду. Если Вы выбрали только домашнее отбеливание, тут сроки намного меньше — результат может продержаться полгода, год.

Скорость обратного изменения цвета зависит от ряда факторов:

• Свойства эмали, индивидуальные особенности пациента. Но тут надо понимать: какими бы ни были эти особенности, к прежнему цвету после профессионального воздействия по этой причине не возвращается уже никто.

• Количество потребляемого кофе, красного вина и других окрашивающих напитков, продуктов питания. Также на цвете эмали может сказаться постоянное употребление сахара. Это вовсе не означает, что нужно отказаться от всех потенциально вредных продуктов — их употребление должно быть разумным, при этом соблюдайте все правила гигиены.

• Наличие или отсутствие такой вредной привычки, как курение. Сигаретный дым сильно влияет на цвет эмали, поэтому со временем сведет к минимуму результаты даже лучшего отбеливания зубов.

• Грамотное соблюдение гигиенических процедур. После вмешательства ротовая полость требует особого внимания. Нельзя ни в коем случае забывать про правильную чистку с помощью нитей, поддерживающих зубных паст, ирригаторов, ополаскивателей. Также нужно регулярно наблюдаться у стоматолога (раз в полгода).

Совет! Очень часто люди, которые недавно осветлили эмаль, начинают чрезмерно ухаживать за полостью рта, чтобы не потерять результат, — и это тоже не лучшее решение. Если Вы выпиваете кофе, съедаете кислый фрукт или шоколадную конфету, не стоит чистить зубы сразу же — подождите хотя бы полчаса. Дело в том, что под воздействием таких веществ эмаль на время ослабляется: если Вы начнете тереть ее щеткой, то получите обратный эффект.

Почему клиенты выбирают клиники "Люми-Дент"

Одна из причин — доступная, оправданная цена на профессиональное отбеливание зубов. При высоком качестве материалов и обслуживания - стоимость не завышена. Более того: стоматология регулярно проводит акции, дает хорошие скидки на эту услугу. В результате клиенты получают красивые белые зубки за вполне адекватные деньги.

Второй момент — это индивидуальный подход: чтобы улыбка выглядела безупречно, каждому пациенту нужен свой комплекс процедур. И подобрать его может лишь врач с большим опытом, необходимой квалификацией — такие и работают в стоматологии "Люми-Дент" в Киеве. Обращаясь за помощью к профессионалам высокого уровня, посетители могут быть уверены, что их здоровье и красота для работников клиники важнее всего.

Качественное отбеливание зубов в клинике — это выгодная инвестиция в собственную внешность. Если у человека белоснежная улыбка, чистая кожа и ухоженные волосы, он уже выглядит отлично — независимо от стоимости одежды, аксессуаров, наличия макияжа и других хитростей. А это означает, что красивые зубы позволяют чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Источник информации: https://www.lumident.kiev.ua/.