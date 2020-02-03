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От чего чаще всего умирают мужчины, а от чего - женщины

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От чего чаще всего умирают мужчины, а от чего - женщины
Рак не приговор: как защитить свою жизнь Фото: unn.com.ua

4 февраля в мире отмечают День борьбы против рака. Существует более 100 видов рака и болезнь может развиваться в любой части тела. От рака ежегодно умирают миллионы людей.

Рак - болезнь, вызванная мутациями - изменениями в ДНК, влияющие на гены. В здоровом организме мощные генетические механизмы регулируют деление клеток и их гибель.

В прошлом году в мире выявлено 18 млн человек, впервые заболевших раком, 9,6 млн умерли от этой болезни.

В мире больше мужчин умирает от рака легких, желудка, печени, ободочной и прямой кишки и пищевода. Больше всего женщин умирает от рака груди, легких, желудка, прямой и ободочной кишки и шейки матки.

Одна пятая часть всех раковых заболеваний в мире развивается в результате хронической инфекции. Так, например, вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки, а вирус гепатита B - рак печени.

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Риск заболеть раком в Украине имеет каждый третий мужчина и каждая пятая женщина. В прошлом году почти 170 тыс. украинцев обнаружили злокачественными новообразованиями.

Главные факторы риска

- употребление табака, в том числе курение сигарет и употребление бездымного табака;

- избыточная масса тела или ожирение;

- нездоровое питание с низким уровнем потребления фруктов и овощей;

- отсутствие физической активности;

- употребление алкоголя;

- заражение вирусом папилломы человека, что происходит половым путем;

- заражение гепатитом или другими канцерогенными инфекциями;

- ионизирующее и ультрафиолетовое излучение;

- загрязнение воздуха в городах.

4 февраля 1906 года Департамент полиции Нью-Йорка впервые использовал отпечатки пальцев для идентификации преступников.

Люди оставляют после себя три различных типа отпечатков пальцев, которые ищут следователи на месте преступления: патентные, скрытые и пластичные.

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Дата
04
февраля

От чего чаще всего умирают мужчины, а от чего - женщины

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