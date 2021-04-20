Определили самые любимые запахи людей, на которых "играют" магазины

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27 апреля отмечается Международный день обоняния. Расстройствами обонятельной функции страдает 19% населения. Каждый восьмой человек в возрасте от 53 до 91 года страдает от потери обоняния.

Такие расстройства возникают после перенесенных нейроинфекционных заболеваний и черепно-мозговых травм, воздействия нейротоксических лекарственных препаратов и химических веществ. Также особое место занимает патология, связанная с поражением головного мозга и изменениями костей черепа в результате поражения онкологическими процессами.

Последние исследования показывают, что потеря обоняния может быть связана с психическими расстройствами, например, депрессия, шизофрения и дистония.

Люди, которые не чувствуют боли, не различают запахи. Это может быть связано с тем, что за обоняние и боль в головном мозге отвечает один и тот же канал.

Обоняние связан с отделами мозга, которые отвечают за формирование воспоминаний и отнесения эмоций к определенным событиям.

Ученые предполагают, что запах страха можно почувствовать. Например, если один человек в толпе охвачен паникой, но при этом не может передать свои эмоции, его запах передастся всем окружающим. Этот запах будет неуловим, но будет действовать на подсознательном уровне.

В носовой полости находится 200 млн обонятельных клеток, которые обеспечены детекторами запахов. Нервные окончания улавливают запах и передают его в виде электрических импульсов в мозг.

Существуют некоторые вещества, которые человек не может почувствовать с помощью обоняния. К запаху природного газа человеческий нос невосприимчив, поэтому в бытовой газ добавляют соединения, которые придают ему особый запах.

Среди самых любимых запахов человечества - запах свежего хлеба, кофе и свежескошенной травы. Поэтому в магазинах используют запах выпечки и кофе в качестве приманки для покупателей, так как эти запахи вызывают у людей аппетит и желание покупать.

Жители современных городов становятся невосприимчивыми к 70% городских запахов. А жители далеких от цивилизации поселений способны уловить в дикой природе запах человека, который проходил в определенном месте несколько часов назад.

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Под хвостом у собаки находится специальная железа, отвечающая за индивидуальный запах. При испуге собаки поджимают хвост, чтобы не выдать себя.

У многих животных есть любимые запахи. У собак это анис, у кошки - валериана и мята, а львы любят хорошие духи. Верблюда привлекает запах табачного дыма.

Самцы лягушек дают понюхать самке свою заднюю ножку, потому что это ее возбуждает и стимулирует откладывания икры.

Некоторые животные могут имитировать запах противоположного пола. Змеи-самцы в период спаривания выпускают запахи самки. И в то время, как их конкуренты отползают по ложному следу, они спокойно направляются к своей избраннице.

За пять месяцев после лечения от коронавируса, человек может до сих пор не чувствовать обоняние и вкус. Ученые из Квебекского университета исследовали и изучили симптомы 813 медиков.