Окситоцин во время родов - за и против: советы доулы

Автор: предоставила Инга Родина Більшість жінок після введення синтетичного окситоцину скаржаться на те, що перейми стали болючішими

Иногда для ускорения родов врачи колят окситоцин. Доула Инга Родина рассказала журналу "Країна", когда эти уколы нужны, а когда можно обойтись и без них.

"Окситоцин - гормон, который вырабатывается в организме человека ежедневно. Во время сексуального удовлетворения кроме эндорфинов выделяется окситоцин. Его еще называют гормоном любви. Он сокращает матку во время родов и вызывает регулярные схватки. В целом организм сам справляется с ситуацией - когда свои же гормоны стимулируют матку и ее расслабляют. Все находится в балансе. Когда же процесс родов выходит за рамки медицинской нормы, применяется синтетический окситоцин. Поскольку он синтетический, реакция на него у разных женщин различна. Большинство женщин после введения синтетического окситоцина жалуются на то, что схватки стали болезненными.

Врачи обвиняют доул в том, что они якобы запрещают капать окситоцин. Во-первых, доулы не могут ничего запрещать. Если доула ведет себя правильно и корректно и не выходит за рамки своей профессии. Но женщина, принимая решение, капать или нет, часто советуется с доулой. Женщина часто хочет, чтобы доула приняла решение за ее. Я объясняю: "Ты будешь чувствовать себя так-то. Окситоцин, безусловно, сократит время родов. Но у тебя есть выбор. Ты можешь согласиться, а можешь попробовать найти где-то силы и постараться самостоятельно с этим справиться".

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Не секрет, почему врачи часто хотят ускорить затяжные роды. Глубокая ночь, врачи уже хотят поскорее розродить эту женщину и пойти лечь спать. Если причина в этом и если женщина чувствует силу с ситуацией справляться, мы продолжаем жить дальше в своем ритме. Или же врачи говорят: "Играть уже нельзя, потому что есть риски", тогда на окситоцин стоит согласиться.

Да, женщина советуется с доулой, но как доула я на принимаю решение за женщину", - говорит Инга Родина.

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".

Окситоцин - гормон паравентрикулярного ядра гипоталамуса, транспортируется в нейрогипофиз (заднюю долю гипофиза), где накапливается и выделяется в кровь. Мускулатура матки содержит чувствительные к окситоцина рецепторы семейства G-протеинозалежних рецепторов. Окситоцин вызывает сокращение гладкой мускулатуры матки, увеличивая внутриклеточную концентрацию кальция, имитируя таким образом родовые схватки при нормальной, спонтанной сократительной деятельности матки и временно препятствуя кровотоку в матке.