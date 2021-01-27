Окситоцин во время родов - за и против: советы доулы

Иногда для ускорения родов врачи колят окситоцин. Доула Инга Родина рассказала журналу "Країна", когда эти уколы нужны, а когда можно обойтись и без них.
"Окситоцин - гормон, который вырабатывается в организме человека ежедневно. Во время сексуального удовлетворения кроме эндорфинов выделяется окситоцин. Его еще называют гормоном любви. Он сокращает матку во время родов и вызывает регулярные схватки. В целом организм сам справляется с ситуацией - когда свои же гормоны стимулируют матку и ее расслабляют. Все находится в балансе. Когда же процесс родов выходит за рамки медицинской нормы, применяется синтетический окситоцин. Поскольку он синтетический, реакция на него у разных женщин различна. Большинство женщин после введения синтетического окситоцина жалуются на то, что схватки стали болезненными.
Врачи обвиняют доул в том, что они якобы запрещают капать окситоцин. Во-первых, доулы не могут ничего запрещать. Если доула ведет себя правильно и корректно и не выходит за рамки своей профессии. Но женщина, принимая решение, капать или нет, часто советуется с доулой. Женщина часто хочет, чтобы доула приняла решение за ее. Я объясняю: "Ты будешь чувствовать себя так-то. Окситоцин, безусловно, сократит время родов. Но у тебя есть выбор. Ты можешь согласиться, а можешь попробовать найти где-то силы и постараться самостоятельно с этим справиться".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпидуральная енестезия нарушает естественный процесс родов - доула
Не секрет, почему врачи часто хотят ускорить затяжные роды. Глубокая ночь, врачи уже хотят поскорее розродить эту женщину и пойти лечь спать. Если причина в этом и если женщина чувствует силу с ситуацией справляться, мы продолжаем жить дальше в своем ритме. Или же врачи говорят: "Играть уже нельзя, потому что есть риски", тогда на окситоцин стоит согласиться.
Да, женщина советуется с доулой, но как доула я на принимаю решение за женщину", - говорит Инга Родина.
Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".
Окситоцин - гормон паравентрикулярного ядра гипоталамуса, транспортируется в нейрогипофиз (заднюю долю гипофиза), где накапливается и выделяется в кровь.
Мускулатура матки содержит чувствительные к окситоцина рецепторы семейства G-протеинозалежних рецепторов. Окситоцин вызывает сокращение гладкой мускулатуры матки, увеличивая внутриклеточную концентрацию кальция, имитируя таким образом родовые схватки при нормальной, спонтанной сократительной деятельности матки и временно препятствуя кровотоку в матке.
Комментарии