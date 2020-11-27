Одну из вакцин от коронавируса будут проверять дополнительно

В компании AstraZeneca признали, что меньшую дозу вакцины дали по ошибке. Фото: pixabay

70% эффективности в среднем недавно показала британская вакцина от коронавируса.

В большинства добровольцев этот показатель составил 62%, пишет The Gardian.

До 90% выросла ее эффективность в группе людей, которые получили меньшую дозу препарата. Впоследствии в компании AstraZeneca признали, что меньшую дозу вакцины дали по ошибке. В группе людей, в которой вакцина показала высокую эффективность, были только люди молодого возраста. Ни одного человека старше 55 лет в группе не было.Производители вакцины об этом умолчали сначала. Но теперь ошибку признали и планируют провести дополнительное исследование вакцины от коронавируса с меньшей дозировкой.

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По словам главного исполнительного директора компании Паскаля Сорио, новое испытание AstraZeneca позволит оценить эффективность низких доз. Сроки утверждения и внедрения вакцины в Великобритании и Европе не должны измениться.

Хелен Флетчер, профессор иммунологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, рассказала, что еще одно испытание не обязательно откладывает получение "зеленого света" на использование вакцины, поскольку эффективность более высоких доз этой вакцины соответствует цели Всемирной организации здравоохранения.

Она утверждает, что нет ничего необычного в проведении новых исследований одобренных вакцин. Эта оксфордская вакцина - одна из трех, которые могут быть приняты до конца года.

В этом месяце Pfizer и Moderna сообщили, что их вакцины были примерно на 95% эффективны. Но оксфордская вакцина намного дешевле, ее легче хранить и доставить в любой уголок мира, чем две другие. Несмотря на общий низкий результат эффективности, чем в других вакцин результаты предыдущих исследований оксфордской вакцины против Covid-19 "вселяют надежду", что эта вакцина-кандидат может защитить людей в возрасте 60-70 лет.

"Люди пожилого возраста (в возрасте ≥70 лет) имеют повышенный риск тяжелого заболевания и смерти, если у них разовьется Covid-19, и поэтому они являются приоритетом для иммунизации, если будет разработана эффективная вакцина", - отмечают авторы исследования.

Слабая иммунная система у пожилых людей означает, что обычно вакцины не так хорошо их защищают, как молодых людей.

Оказалось, что это результат ошибки на производстве, сообщает Bloomberg.

В отчете об исследовании, которое продемонстрировало 90% эффективности половины дозы вакцины, не указали, почему выбрали именно такой объем препарата. Позже партнеры компании раскрыли эту техническую мелочь, что поставило новые вопросы перед производителем одной из самых ожидаемых вакцин. Половину дозы давали младшей категории участников испытаний, но случайно - просто на заводе неправильно разливали препарат.