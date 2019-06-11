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вторник, 11 июня 2019 23:28

Обнаружили связь между удалением аппендикса и одной из самых распространенных болезней мозга

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Обнаружили связь между удалением аппендикса и одной из самых распространенных болезней мозга
Главным симптомом болезни Паркинсона является дрожь в руках. ФОТО: verywellhealth.com

Удаление аппендикса в три раза повышает риск развития болезни Паркинсона.

Это показало исследование ученых из Университета Кливленда. Пишет издание LiveScience.

Исследователи проанализировали медицинские данные 62 млн пациентов. Среди этих людей 488 тысяч прошли операцию по удалению аппендикса. Как оказалось, 0,9% оперированных максимум через полгода после удаления червеобразного отростка получили диагноз "болезнь Паркинсона". Среди 61,7 млн людей, которым аппендикс не удаляли, болезнь развилась у 0,3%.

Ученые предполагают, что виной всему является специфический белок. По их мнению, после удаления аппендикса это вещество высвобождается в организм и попадает в мозг. В мозгу этот белок превращается в тельца Леви — патологические образования, являющиеся главным признаком развития болезни Паркинсона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые прогнозируют эпидемию неизлечимой болезни

Несмотря на это, ученые призывают людей не бояться хирургического лечения аппендицита.

"Человек не должен отказываться от назначенной врачом операции из-за страха перед болезнью Паркинсона. Риск не столь сильно возрастет. Если возник аппендицит, его нужно вырезать", — отметил главный автор исследования доктор Грегори Купер.

Болезнь Паркинсона — это хроническое заболевание, при котором повреждаются и погибают нервные клетки мозга. Другое ее название — дрожательный паралич. Чаще всего развивается в возрасте 45-60 лет. Проявляется болезнь Паркинсона в начале общим недомоганием, быстрой утомляемостью, шаткостью при ходьбе, замедлением речи, изменением почерка, повышенной раздражительностью. Со временем все более выраженным становится дрожание конечностей, скованность движений, ухудшение рефлексов и эмоциональных реакций, нарушение координации, торможение мыслительных процессов. Развивается болезнь медленно, но прогрессировать не прекращает. Является неизлечимой. Единственное, что можно сделать — облегчить жизнь больного, уменьшив интенсивность симптомов. Чем быстрее начать лечение, тем благоприятнее будет прогноз по сохранению работоспособности человека.

livescience.com
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