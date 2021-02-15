Обнаружили коронавирус после введения двух доз вакцины Pfizer

В американском штате Орегон обнаружили четыре случая заболевания коронавирусом после введения двух доз вакцины Pfizer / BioNTech. Медики штата уверяют, что это не означает, что препарат неэффективен.
Об этом сообщил эпидемиолог штата Орегон Дин Сайдлингер, передает WFLA.
По его словам, коронавирус у людей обнаружили спустя минимум две недели после введения второй дозы вакцины.
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При этом Сайдлингер подчеркнул, что у всех четырех людей болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.
Вакцину AstraZeneca в Оксфордском университете будут тестировать на детях.
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