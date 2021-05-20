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пятница, 21 мая 2021 10:25

Объятия не только приятны, но и полезны - ученые

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Автор: https://golos.ua/
  От объятий вырабатывается окситоцин, замедляющий сердцебиение и снижающий уровень стресса
От объятий вырабатывается окситоцин, замедляющий сердцебиение и снижающий уровень стресса

Зачастую объятия воспринимаются людьми как способ показать доверие или любовь. Но оказывается, есть и другие причины, по которым этот жест доставляет много приятных ощущений.

Британским ученым удалось установить, что у прикосновений есть два фактора. Первый называется "быстрым прикосновением" и заключается в ответе нервной системы на внешние сигналы, например, если рука дотронулась чего-то горячего. А вот второй – "медленное касание", устроен намного сложнее. Исследователям удалось его обнаружить лишь недавно. Оказалось, что "медленное касание" связано с группой нервов, называемых с-тактильными афферентами. Они отвечают за эмоциональное значение прикосновений.

Эта группа афферентов рассматривается учеными как сигнал о приятных аспектах социальных тактильных взаимодействий. Таким образом, при объятиях или ласковых прикосновениях группа нервов посылает в мозг сигнал, который вызывает каскад нейрохимических сигналов. В том числе вырабатывается окситоцин, замедляющий сердцебиение и понижающий уровень стресса и беспокойства. В результате мозг высвобождает эндорфин, который в свою очередь поддерживает ощущение удовольствия, передает Тhe Сonversation.

За счет расслабления и успокоения, которые приносят объятия, улучшается общее здоровье, в том числе:

улучшается сон;

повышается стрессоустойчивость;

улучшается иммунитет.

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Нехватка социального взаимодействия и одиночество могут привести к преждевременной смерти, уверяют ученые. Поэтому объятия могут стать не только способом проявить любовь и заботу к ближнему, в том числе и питомцу, но и возможностью сделать свою жизнь дольше и приятнее.

Чтобы продлить секс, иногда недостаточно одних только лубрикантов, или презервативов.

Сексологи рекомендуют несколько трюков, после которых будет максимум удовольствия, пишет cosmo.com.ua.

Один из них - практиковать интимные паузы. Советуют несколько дней, или неделю, или месяц. Как минимум, нужно удвоить время, которое проходит между близостью. Тогда тела будут скучать друг за другом, и секс станет более ярким и продолжительным.

https://golos.ua/
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Дата
21
мая

Начали издавать "Украинский альманах"

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

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