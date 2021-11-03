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среда, 03 ноября 2021 22:10

Объяснили, чем грозит употребление молока при непереносимости лактозы

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Объяснили, чем грозит употребление молока при непереносимости лактозы
фото: https://newsyou.info/

Хотя непереносимость лактозы достаточно распространена по всему миру, многие даже не подозревают о своем диагнозе. Терапевты объяснили, чем чревато употребление молока при подобном состоянии.

Диетолог Лия Гавашели заявила, что людей с непереносимостью лактозы в случае нарушения рациона ждут не только диарея, боли в животе и метеоризм, но и не самые очевидные последствия.

Как оказалось, молочная кислота при плохом метаболизме ускоряет старение кожи: больные часто имеют опухшие верхние веки, мешки или пигментацию под глазами, склонны к одутловатости и проявлению тяжелой угревой болезни даже в зрелом возрасте.

Если же человек не может отказаться от употребления молока, то его можно заменить аналогами с кешью, миндаля, овсянки и др. Особенно полезны соевые заменители, снижающие уровень "плохого" холестерина в крови.

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Соевый белок также полезен для кровеносной системы, а ежедневное употребление от 15 до 25 граммов этого протеина позволит снизить риск инфарктов и инсультов, скачков артериального давления и проблем с сосудами.

За день надо стараться съесть не более трех порций молочки. Одна порция - это стакан йогурта или кефира, 25-75 граммов сыра или 50-70 граммов сыра.

https://newsyou.info/
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