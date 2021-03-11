О какой болезни может свидетельствовать сильная перхоть

Псориаз - не излечима болезнь. Фото: Анастасия Вертелецкая

Запущенная стадия псориаза приводит к инвалидности. Поражается не только кожа, но ногти и суставы. Болезнь может проявляться сильной перхотью. Псориаз неизлечим, облегчить состояние можно благодаря здоровому образу жизни, нормализации веса и выполнению назначений дерматологу. Даже самая жесткая диета не даст желаемого эффекта. Для каждого пациента по результатам анализов назначают индивидуальное меню.

Об этом Gazeta.ua рассказала Марина Анфилова, президент Украинской академии дерматовенерологии.

"Псориазом болеет не только молодежь, но и взрослые и дети любого возраста. Чем раньше проявляется болезнь, тем агрессивнее протекает. У пациента может развиться псориатический артрит - поражение суставов. Псориаз не только болезнь кожи, но и всего организма", - сказала Марина Анфилова.

Болезнь возникает из-за неправильного образа жизни, вирусных и бактериальных инфекций, стрессов, изменения климата и повреждения кожи: порезов, ожогов, укусов. Также передается по наследству.

"Для болезни характерный зуд, появление на любых участках кожи розовых или красных пятен, бляшек, покрытых серебристо-серой чешуйкой. Они быстро распространяются по телу. Псориаз может проявиться сильной перхотью. Пациент не способен подобрать ни одного средства по уходу и говорит, что кожа шелушится лоскутами. Может быть поражение ногтей. Тогда они начинают плохо расти и становятся, будто исколотые иголкой, или появляются пятна желтого цвета, которые похожи на грибок", - добавила Анфилова.

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Псориаз - неизлечимая болезнь. Впрочем, врачи определили основные советы, которые помогают поддержать удовлетворительное состояние больного и снизить проявления болезни до 75% и дойти до ремиссии. Для этого следует отказаться от алкоголя и курения, контролировать вес и заниматься спортом.

"Есть прекрасное лекарство - это и местные препараты, гормональные крема, мази, фототерапия - светолечение. Также есть иммунобиологические препараты, которые позволяют пациентам зайти в ремиссию после 2-3 уколов. Они дорогостоящие. 1 инъекция может стоить от 5 тысяч гривен до нескольких тысяч долларов. Цены зависят от производителя и других показателей. Лечение назначает врач по индивидуальным показаниям пациента", - рассказала врач.

Относительно питания - единственной диеты для всех пациентов с псориазом не существует. Самое главное нормализовать вес. Лишние килограммы - это дополнительный риск развития сердечно-сосудистых патологий и тому подобное.

"Даже если человек будет сидеть на жесткой диете при псориазе - ни одного лечебного эффекта не будет. Все эти запреты относительно красного, зеленого и так далее - выходки интернета. Главное правильно питаться, понимать свое состояние. Проверить себя, все ли в порядке с уровнем глюкозы и другими показателями, и только тогда подбирать соответствующее питание индивидуально под свои особенности организма", - сказала Анфилова.

Псориазом болеют 125 млн человек. Среди них также много знаменитостей, например, Бритни Спирс, Камерон Диаз, Ким Кардашьян.