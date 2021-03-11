О какой болезни может свидетельствовать сильная перхоть

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 5472
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 180
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1719
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 963
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1584
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1566
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2583
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2052
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
5
3
3
2
17
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 378
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1719
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 450
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 09:02

О какой болезни может свидетельствовать сильная перхоть

  Комментировать
О какой болезни может свидетельствовать сильная перхоть
Псориаз - не излечима болезнь. Фото: Анастасия Вертелецкая

Запущенная стадия псориаза приводит к инвалидности. Поражается не только кожа, но ногти и суставы. Болезнь может проявляться сильной перхотью. Псориаз неизлечим, облегчить состояние можно благодаря здоровому образу жизни, нормализации веса и выполнению назначений дерматологу. Даже самая жесткая диета не даст желаемого эффекта. Для каждого пациента по результатам анализов назначают индивидуальное меню.

Об этом Gazeta.ua рассказала Марина Анфилова, президент Украинской академии дерматовенерологии.

"Псориазом болеет не только молодежь, но и взрослые и дети любого возраста. Чем раньше проявляется болезнь, тем агрессивнее протекает. У пациента может развиться псориатический артрит - поражение суставов. Псориаз не только болезнь кожи, но и всего организма", - сказала Марина Анфилова.

Болезнь возникает из-за неправильного образа жизни, вирусных и бактериальных инфекций, стрессов, изменения климата и повреждения кожи: порезов, ожогов, укусов. Также передается по наследству.

"Для болезни характерный зуд, появление на любых участках кожи розовых или красных пятен, бляшек, покрытых серебристо-серой чешуйкой. Они быстро распространяются по телу. Псориаз может проявиться сильной перхотью. Пациент не способен подобрать ни одного средства по уходу и говорит, что кожа шелушится лоскутами. Может быть поражение ногтей. Тогда они начинают плохо расти и становятся, будто исколотые иголкой, или появляются пятна желтого цвета, которые похожи на грибок", - добавила Анфилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перевод часов серьезно вредит здоровью. Какие расстройства могут развиться

Псориаз - неизлечимая болезнь. Впрочем, врачи определили основные советы, которые помогают поддержать удовлетворительное состояние больного и снизить проявления болезни до 75% и дойти до ремиссии. Для этого следует отказаться от алкоголя и курения, контролировать вес и заниматься спортом.

"Есть прекрасное лекарство - это и местные препараты, гормональные крема, мази, фототерапия - светолечение. Также есть иммунобиологические препараты, которые позволяют пациентам зайти в ремиссию после 2-3 уколов. Они дорогостоящие. 1 инъекция может стоить от 5 тысяч гривен до нескольких тысяч долларов. Цены зависят от производителя и других показателей. Лечение назначает врач по индивидуальным показаниям пациента", - рассказала врач.

Относительно питания - единственной диеты для всех пациентов с псориазом не существует. Самое главное нормализовать вес. Лишние килограммы - это дополнительный риск развития сердечно-сосудистых патологий и тому подобное.

"Даже если человек будет сидеть на жесткой диете при псориазе - ни одного лечебного эффекта не будет. Все эти запреты относительно красного, зеленого и так далее - выходки интернета. Главное правильно питаться, понимать свое состояние. Проверить себя, все ли в порядке с уровнем глюкозы и другими показателями, и только тогда подбирать соответствующее питание индивидуально под свои особенности организма", - сказала Анфилова.

Псориазом болеют 125 млн человек. Среди них также много знаменитостей, например, Бритни Спирс, Камерон Диаз, Ким Кардашьян.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «О какой болезни может свидетельствовать сильная перхоть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

Землетрясение разрушило столицу

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 161089
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 58809
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 16011
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 13392
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 12861
Здоровье
Covid-вакцина, которую получит Украина, эффективна на 96,4%
Covid-вакцина, которую получит Украина, эффективна на 96,4% Просмотров: 522
Министр публично вакцинировался от коронавируса
Министр публично вакцинировался от коронавируса 1 Просмотров: 162
Вакцинацию препаратом AstraZeneca остановили еще в 3 странах
Вакцинацию препаратом AstraZeneca остановили еще в 3 странах 1 Просмотров: 846
Как поститься, чтобы не навредить здоровью
Как поститься, чтобы не навредить здоровью
 Просмотров: 99
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 5499
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 579
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть