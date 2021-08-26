Новую пандемию ожидают через три месяца

За последние сутки в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Фото: Reuters

В ВОЗ предупреждают о новой волне пандемии Covid-19.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - сказал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне, добавил он.

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За последние сутки в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Из них детей - 46, медработников - 10. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 276 590 человек. Умерли 53 521 пациент, из них 20 - за последние сутки. Выздоровели 2 202 160 человек, за последние сутки - 382.