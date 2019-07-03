Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль

Вместо навести порядок в программе "Доступные лекарства", правительство планирует заставить аптеки принимать в ней участие и оплачивать пользование предложенного Нацслужбой программного обеспечения.

Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил заместитель председателя ВО "Батькивщина", народный депутат Валерий Дубиль.

"Я уже говорил о недостатках программы. И вот - правительство в конце решило их устранить и ввело электронный рецепт. Вместо того, чтобы наладить работу программы, этот недоработанный электронный рецепт заставил три с половиной тысячи аптек уйти из программы", - рассказал Валерий Дубиль.

Народный избранник отметил, что вместе с введением электронного рецепта с 1 апреля этого года финансирование программы перешло от Минздрава к Нацслужбе здоровья. В свою очередь последняя "деликатно" предложила аптекам программное обеспечение - бесплатно, однако его обслуживание обойдется от 0,6 коп. к 3% от стоимости лекарств.

"Хороший бизнес получается, ведь, если посчитать, что на программу из госбюджета выделили 1 млрд грн, эти проценты выливаются в кругленькую сумму. Какой прок от этого аптекам, если средняя торговая наценка на лекарства составляет 6-7%?" - отметил народный избранник.

Кроме того, вместе с введением электронного рецепта, увеличилось время обслуживания.

"Например, чтобы получить лекарства по рецепту, пациенту на мобильный приходит как подтверждение код в смс-сообщении. Он состоит из 16 знаков - цифр и латинских букв. Представьте, как бабушка с телефона читает "АЙ5ДАБЛЮ4ДЖЕЙ78АРЖИ9"! При неверно введенном коде программа выдает ошибку , а при повторном введении может зависнуть надолго. Если электронный рецепт не закрыть за 15 минут, программа автоматически сотрет введенную информацию и ее нужно будет повторно вводить", - говорит заместитель председателя Всеукраинского объединения.

Народный избранник возмущен решением правительства вместо усовершенствовать программу - обязать аптеки при государственные учреждения принудительно подключиться к ней.

"Мы должны обеспечить украинский действительно доступными лекарствами и доступной медпомощью. Старое правительство скоро уйдет. Очень надеюсь, что новый, мы сформируем после очередных парламентских выборов, прислушивается к медицинской и пациентскими сообщества и наладить реальную работу с повышением доступности лечения для украинцев", - резюмировал Валерий Дубиль.