Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль

 
Ексклюзивы
1/5
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 2331
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 198
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2727
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1890
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1719
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3538
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2439
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1719
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25101
Фото
Все фото
8
7
5
4
13
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
Просмотров: 693
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 504
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1719
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1701
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1251
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
четверг, 04 июля 2019 09:10

Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль

  Комментировать
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу &quot;Доступные лекарства&quot; - нардеп Дубиль

Вместо навести порядок в программе "Доступные лекарства", правительство планирует заставить аптеки принимать в ней участие и оплачивать пользование предложенного Нацслужбой программного обеспечения.

Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил заместитель председателя ВО "Батькивщина", народный депутат Валерий Дубиль.

"Я уже говорил о недостатках программы. И вот - правительство в конце решило их устранить и ввело электронный рецепт. Вместо того, чтобы наладить работу программы, этот недоработанный электронный рецепт заставил три с половиной тысячи аптек уйти из программы", - рассказал Валерий Дубиль.

Народный избранник отметил, что вместе с введением электронного рецепта с 1 апреля этого года финансирование программы перешло от Минздрава к Нацслужбе здоровья. В свою очередь последняя "деликатно" предложила аптекам программное обеспечение - бесплатно, однако его обслуживание обойдется от 0,6 коп. к 3% от стоимости лекарств.

"Хороший бизнес получается, ведь, если посчитать, что на программу из госбюджета выделили 1 млрд грн, эти проценты выливаются в кругленькую сумму. Какой прок от этого аптекам, если средняя торговая наценка на лекарства составляет 6-7%?" - отметил народный избранник.

Кроме того, вместе с введением электронного рецепта, увеличилось время обслуживания.

"Например, чтобы получить лекарства по рецепту, пациенту на мобильный приходит как подтверждение код в смс-сообщении. Он состоит из 16 знаков - цифр и латинских букв. Представьте, как бабушка с телефона читает "АЙ5ДАБЛЮ4ДЖЕЙ78АРЖИ9"! При неверно введенном коде программа выдает ошибку , а при повторном введении может зависнуть надолго. Если электронный рецепт не закрыть за 15 минут, программа автоматически сотрет введенную информацию и ее нужно будет повторно вводить", - говорит заместитель председателя Всеукраинского объединения.

Народный избранник возмущен решением правительства вместо усовершенствовать программу - обязать аптеки при государственные учреждения принудительно подключиться к ней.

"Мы должны обеспечить украинский действительно доступными лекарствами и доступной медпомощью. Старое правительство скоро уйдет. Очень надеюсь, что новый, мы сформируем после очередных парламентских выборов, прислушивается к медицинской и пациентскими сообщества и наладить реальную работу с повышением доступности лечения для украинцев", - резюмировал Валерий Дубиль.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 172611
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 31262
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 21304
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 16092
Новый образ первой леди всколыхнул сети
Новый образ первой леди всколыхнул сети
6
 Просмотров: 14094
Здоровье
Борьба с курением в Украине: что подготовили для курильщиков
Борьба с курением в Украине: что подготовили для курильщиков Просмотров: 486
Разрушили миф о летальном исходе от укусов комаров
Разрушили миф о летальном исходе от укусов комаров Просмотров: 288
Названы топ-9 видов рыбы, являющихся самыми полезными для здоровья
Названы топ-9 видов рыбы, являющихся самыми полезными для здоровья Просмотров: 2808
Советы, которые помогут сохранить здоровье сердца
Советы, которые помогут сохранить здоровье сердца Просмотров: 180
Что можно есть на ночь
Что можно есть на ночь Просмотров: 945
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
12
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
4
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 90
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua