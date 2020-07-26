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вторник, 28 июля 2020 06:30

Не всегда видно по рукам: назвали симптом смертельного гепатита

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Не всегда видно по рукам: назвали симптом смертельного гепатита
Смертельный гепатит В нельзя удалить из организма. Фото: gepatit-abc.ru

28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Его основала Всемирная ассамблея здравоохранения в 2010 году.

По статистике, каждый 12-й человек в мире является носителем вируса гепатита В или C. 95%, живущих с вирусным гепатитом, не знают о своем диагнозе.

Даже в острой форме гепатит нет ярко выраженных симптомов. Чаще всего, гепатит сопровождается неспецифическими проявлениями, характерными для любого инфекционного заболевания такими, как головная боль, усталость, незначительное повышение температуры тела.

Хроническое воспаление печени можно вылечить. Но не всегда можно ликвидировать причину воспаления. Современные препараты могут полностью удалить вирус гепатита C из организма независимо от продолжительности и стадии заболевания. Кроме случаев, когда развился цирроз. Вирус гепатита B нельзя полностью удалить из организма. Но в случае правильного и своевременного лечения его активность существенно снижается, заболевание переходит в стадию ремиссии.

Вирус гепатита А передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Например, эпидемия в Шанхае в 1988 году, во время которой было инфицировано 300 000 человек.

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Вирус гепатита В является вирусной инфекцией, поражающей печень и способен вызвать как острое, так и хроническое заболевание. Примерно 686 000 человек умирают ежегодно от инфекции гепатита В, включая цирроз и рак печени в результате хронической инфекции гепатита В. Заболевание можно предотвратить с помощью имеющейся в настоящее время безопасной и эффективной вакцины. Она была разработана в 1982 году и ее эффективность составляет 95%.

Гепатит C - это болезнь печени, вызываемое вирусом гепатита C. В данном случае вирус может вызвать как острое, так и хроническое инфекцию гепатита, которая варьируется по тяжести от легкой болезни, которая длится несколько недель, до серьезной пожизненной болезни. Во всем мире, по состоянию на 2016 год, от хронической инфекции гепатита С страдают 130-150 миллионов человек.

Вакцины от гепатита С - не существует, поскольку вирус слишком быстро мутирует.

Считается, что на лице, радужке глаз и ладонях, когда человек болеет, начинают появляться особые приметы. Древнекитайские врачи могли определять, чем болен человек, лишь взглянув на него.

Действительно, если внимательно посмотреть на руки или ноги человека, можно узнать, к каким болезням человек склонен и на недуги она уже страдает.

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Дата
28
июля

Не всегда видно по рукам: назвали симптом смертельного гепатита

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