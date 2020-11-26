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четверг, 26 ноября 2020 13:45

Не только вакцина: инфекционистка рассказала, что еще нужно для борьбы с Covid-19

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Не только вакцина: инфекционистка рассказала, что еще нужно для борьбы с Covid-19
Даже на горизонте нет никаких действенных методов специфического лечения. Фото: pixabay

Пока не появится специфическое лечение, коронавирус будет проблемой.

Вакцин разрабатывают очень много, много уже завершают третью фазу исследований, сказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, даже на горизонте нет никаких действенных методов специфического лечения.

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"Посмотрим. Вот при гриппе есть всем известные препараты, например, осельтамивир, а здесь нет и не ожидается. А пока не будет специфического лечения и эффективной специфической профилактики, это будет очень серьезной проблемой", - сказала Голубовская.

Когда вакцина от коронавируса попадет в Украину, то вакцинироваться придется даже тем, кто уже переболел. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Также напомнил, что Украина рассчитывает получить вакцину в рамках международной инициативы COVAX.

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