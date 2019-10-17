Не стоит пользоваться туалетной бумагой - Супрун дала советы больным геморроем

Геморройные узлы есть практически у каждого человека, рассказала Ульяна Супрун. Фото: pojokpos.com

Геморрой провоцируют жажда, ожирение, беременность, старший возраст. При болезни не стоит пользоваться туалетной бумагой и меньше сидеть на унитазе.

Об этом рассказала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице у Facebook.

Геморрой считают неудобным вопросом - по запросам в Google он иногда обходит болезни, передающиеся половым путем. Между тем, обращаются с этой проблепмою к врачам гораздо реже, чем болеют ею. Супрун считает, что геморроидальные узлы почти у всех, часто они остаются незамеченными.

Геморроидальные узлы образуются, когда тонус сосудов в прямой кишке снижен и нарушается циркуляция крови. В геморроидальных узлах также происходит воспаление и образование новых капилляров. Со временем это может привести к кровотечениям, ректального боли, нарушения работы кишечника.

Факторы риска - недостаточное увлажнение организма, запоры, отсутствие растительных волокон в рационе. А также ожирение, беременность, возраст 45 лет, малорухиомий образ жизни. Способствуют развитию геморроя также анальный секс и нарушение тонуса мышц тазового дна.

Геморрой проявляется в виде и крови во время дефекации, а также ощутимого и заметного узлу вокруг ануса. Боль может быть симптомом не только геморроя, а также других заболеваний - например, парапроктита. Супрун советует немедленно обращаться к врачу. Ведь геморрой может иметь разные степени тяжести.

Также симптомы могут свидетельствовать о более серьезных заболевания - как рак прямой кишки. Поводом провериться на наличие рака является наследственность - рак или полипы кишечника у родственников, резкая потеря веса и анемия, возраст старше 45 лет.

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Супрун посоветовала, как предотвращать и лечить геморрой.

Добавить в рацион больше растительных волокон и клетчатки - овощей, ягод, отрубного хлеба и каш. Пить достаточное количество жидкости - избегать жажды и обезвоживания. Наладить дефекацию и меньше времени проводить в потугах в туалете и, собственно, сидеть на унитазе. Если изменение рациона не помогает, принять слабительные.

Беременным женщинам Супрун советует в таких случаях мягкое слабительное и упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна. А также спать на левом боку, принимать флеботоники.

Что касается туалетной бумаги, экс-чиновница советует при геморрое не пользоваться им вообще. Для людей с проблемой геморроя больше подойдут влажные серфеткы без ароматизаторов и спирта или просто подмывания прохладной водой.

Эффективными таблетками являются те, которые содержат флавоноиды. Они улучшают тонус вен. Другие препараты - мази, гели, суппозитории, уменьшают боль или тромбоз. Их нет в протоколах лечения. Такие препараты можно купить без рецепта, и они, вероятно, сделают лучше, но они не являются системным решением проблемы геморроя.

Для системного лечения геморроя обязательно надо обратиться к профильному врачу.

"Советы стандартные: чтобы не было геморроя, больше двигайтесь, контролируйте вес, ешьте больше овощей и цельнозерновых злаков, вовремя обращайтесь к врачу, и меньше читайте новости в туалете и от туалетных медиа", - добавила напоследок Супрун.

Во время беременности можно заниматься сексом. К тому же на всех сроках беременности.