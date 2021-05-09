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среда, 12 мая 2021 09:32

Не могут установить причины состояния, который перерос в эпидемию

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Не могут установить причины состояния, который перерос в эпидемию
Хроническая усталость возникает от дефицита витаминов и стресса. Фото: harchi.info

12 мая отмечают Международный день предотвращения синдрома хронической усталости. Это состояние усталости в течение шести месяцев, не исчезает после отдыха.

Его причины пока не определили. Может возникать на фоне герпеса, краснухи, стресса, снижение резистентности иммунной системы, снижение или повышением артериального давления, неправильного питания, депрессии, дефицита витамина В12 и D, а также гормональных нарушений.

В 1938 году американские врачи описали первые случаи этого заболевания, которое тогда считали атипичным полиомиелитом. Позднее анализ ранних вспышек показал, что это были случаи нового заболевания, которое в то время назвали "миалгичним енцефаломиелитом".

Это заболевание в 1988-м американские исследователи назвали "синдромом хронической усталости, который вызывает вирус Эпштейна - Барр". Сейчас изучению этого синдрома уделяют много внимания. Особенно после эпидемии 1985 года в США в курортном городке Инклайн-Виллидж, когда к врачам обратились многие пациенты с жалобами на хроническую усталость и бессилие, малоенергийность. Также имели подавленное настроение до уровня депрессии, немотивированный боль в суставах и мышцах изучению этого синдрома уделяют сейчас много внимания.

Чаще болезнь возникает у молодых энергичных лиц в возрасте 25-49 лет.

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Лечение:

- лечебная физкультура;

- йога;

- рациональное питание;

- правильный режим труда и отдыха;

- прием витаминов и адаптогенов.

Если вы вернулись домой после тяжелой тренировки, теплая ванна - то, что нужно, чтобы снять мышечную боль. Исследования ученых Университета Эребру в Швеции показывают, что нагрев мышц после физической активности помогает им восстановиться.

Для усиления эффекта попробуйте добавить в воду одну-две чашки английской соли, или соли Эпсома. Она также способствует расслаблению мышц и уменьшает их напряжение.

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Дата
12
мая

Не могут установить причины состояния, который перерос в эпидемию

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