Названы продукты, провоцирующие раннее старение

Сосиски, сладкие газированные напитки, магазинные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки, молочные десерты являются продуктами, провоцирующими наступление раннего старения.

Их перечислила врач-диетолог Тамара Прунцева. Cпециалист отметила, что продукты, провоцирующие раннее старение, были выявлены испанскими учеными, проводившими специальное исследование. Они заключили, что в первую очередь организм заставляет стареть переработанная еда, содержащая минимум пять добавок – красители, консерванты, загустители, ароматизаторы, улучшители вкуса (глутамат натрия).

"К таким продуктам можно отнести сосиски, колбасы, сладкие газированные напитки, магазинные котлеты и другие полуфабрикаты, выпечку, молочные десерты, сладкие сухие завтраки", — перечислила их Прунцева в интервью изданию "Аргументы и факты".

По ее словам, ученые выяснили, почему эти продукты могут вызывать наступление раннего старения. Когда они составляют основу рациона, питание человека становится несбалансированным, он не получает достаточного количества нужных питательных веществ, которыми такие продукты обделены. Подобное питание сокращает теломеры (концевые участки хромосом), ответственные за старение организма. Кроме того, оно может быть провоцирующим фактором увеличения количества свободных радикалов в клетках, грозящих им повреждениями.

Вдобавок, обилие переработанной пищи не позволяет получать достаточно качественного белка. Прунцева заявила котлеты бургеров, сырокопченая колбаса, сосиски содержат много жиров, усилителей вкуса, при этом не восполняют нужного уровня белка, – в отличие от рыбы, птицы, нежирного мяса, творога, яиц.

Чтобы нейтрализовать вредное влияние переработанных продуктов, диетолог рекомендует употреблять сложные углеводы, помогающие нормализовать уровень сахара в крови своей способностью связывать его излишки. Нужно есть хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, употреблять ежедневно 400 граммов фруктов и овощей, подсказала врач.

Американские диетологи перечислили самые вредные способы приготовления яиц.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Чтобы извлечь максимальную пользу из яиц, важно правильно их приготовить. Так, по мнению сертифицированных диетологов, стоит отказаться от обжаривания яиц, особенно с использованием большого количества масла или жира. Все дело в том, что масло содержит много калорий и насыщенных жиров.