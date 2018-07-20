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пятница, 20 июля 2018 14:50

Назвали вредную привычку, которая способна убить

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Назвали вредную привычку, которая способна убить
Ночные перекусы приводят не только к лишнему весу. Вреда от них куда больше. ФОТО: dailymail.co.uk

Привычка есть перед сном и устраивать ночные перекусы грозит развитием рака. К такому выводу ученые пришли, проведя масштабное исследование с участием более 4000 добровольцев.

Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения обнаружили, что люди, ужинающие после 21:00 и ложащиеся спать, не выждав необходимых двух часов, рак поражает чаще на 25%. У женщин под удар попадают молочные железы, у мужчин — предстательная. Пишет известное британское издание Metro.

"Результаты наших наблюдений показали, что регулярное соблюдение правильного режима питания позволяет уменьшить риск развития рака молочных желез и простаты", — говорит доктор Манолис Когевинас, руководитель группы ученых, проводивших исследование.

Касается это именно тех типов злокачественных опухолей, которые поражают молочные железы и простату.

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Как объясняют ученые, употребление пищи на ночь сбивает организм с нормального суточного ритма и заставляет подстраиваться под новые условия. Прежде всего, страдает метаболизм: ночью он должен замедляться, однако вследствие попадания в желудок пищи снова активизируется. Все это приводит к гормональному сбою, а вместе с этим и к повышению риска образования гормональнозависимых опухолей.

Ранее рассказали, что ночные "походы" к холодильнику негативно влияют на мозг. Авторами исследования, которое позволило выявить скрытую угрозу такой привычки, стала группа генетиков, представляющая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. К выводу о том, что употребление пищи на ночь связано не только с набором лишнего веса, ученые пришли, проанализировав результаты эксперимента, проведенного на мышах.

metro.co.uk
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