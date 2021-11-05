Назвали суперфуд, обладающий многими лечебными свойствами

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Редька — не самый любимый продукт украинцев из-за специфического вкуса. Этот корнеплод чаще всего используют в лечебных целях, например при кашле. В кулинарии редьку только сейчас стали признавать как достойный суперфуд – долгое время она считалась едой бедняков, но сейчас нашла свое место даже в высокой кухне.

Знахари и врачи средневековья использовали листья редьки как средство для лечения гнойных ран. А при лечении простуды листья этого корнеплода применялись в качестве аналога современных горчичников. В наши дни редька также остается популярным корнеплодом и регулярно употребляется в пищу поклонниками здоровой пищи и активного образа жизни.

Редька содержит фитонциды – летучие вещества, которые жизненно необходимы человеку для обеспечения мозга кислородом. Кроме того, за фитонцидами закрепилась слава как успешных бойцов с токсичными бактериями. Наверное, многие помнят, как в далеком детстве в случае простуды или кашля родители поели нас соком из редьки. Редька славится своими антисептическими свойствами, которые помогают беспощадно расправляться с разными болезнетворными вирусами.

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Полезна редька и для бесперебойной работы желудка. Свежесть и мягкость вкуса этого овоща позволяют добавлять редьку почти во все салаты, что, в свою очередь, обеспечивает улучшение работы пищеварительной системы человека.

Гормональный сбой негативно воздействует на организм, сказываясь на физическом и душевном состоянии человека. Лучший способ нормализовать уровень гормонов — соблюдать здоровый рацион.