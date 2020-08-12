Назвали смертельную болезнь после купания

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 270
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 405
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1269
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 801
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2304
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1413
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18828
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
11
3
18
9
10
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Видео
Все видео
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1404
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 801
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1692
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2304
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 711
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
среда, 12 августа 2020 15:05

Назвали смертельную болезнь после купания

  Комментировать
Автор: h24.ua
  Евгений Дубровский предостерегает от купания в стоячей воде
Евгений Дубровский предостерегает от купания в стоячей воде

После купания человек может умереть через несколько дней. Все из-за лептоспироза, который возникает в стоячих водах, заболоченных местах с камышами и кустарниками.

В зоне риска отдыхающие и рыбаки, ищут тихие места для улова.

Об этом говорит столичный инфекционист Евгений Дубровский.

"Ополаскивание чистой водой после купания в стоячем озере ничего не даст. Лептоспира сразу бы вкручивается винтом в рану. Если их нет на коже, то бактерия не проникнет в организм", - утверждает врач.

Это смертельно опасная инфекция, возбудителем которой являются бактерии лептоспиры. В организм человека попадают через открытые раны при контакте с загрязненной водой или животными-переносчиками. Болезнь передается от грызунов, скота и собак. Пик заболеваемости приходится на вторую половину лета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дезинсекция и дератизация - современная концепция уничтожения тараканов и других вредителей

Чтобы избежать заражения лептоспирозом, следует купаться только в разрешенных местах с проточной водой.

Безопасны большие реки, открытые чистые пляжи. В море лептоспира не живет.

Зрение можно испортить не только частым использованием гаджетов. Хорошо им вредят и руки. Если ними часто тереть глаза.

Офтальмологи из Германии назвали 3 вредные для зрения привычки, которые у большинства людей.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали смертельную болезнь после купания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне

Утонула российская подводная лодка

Зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины

Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета

Слоны нашли необычное применение ногам

Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 53220
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 31376
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 38 Просмотров: 12663
Обстрел журналистов и первые &quot;коктейли Молотова&quot;: как прошла ночь в Минске
Обстрел журналистов и первые "коктейли Молотова": как прошла ночь в Минске
24
 Просмотров: 10431
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
5
 Просмотров: 8559
Здоровье
Как часто будут позволять послабления в карантинных зонах
Как часто будут позволять послабления в карантинных зонах Просмотров: 9
Визначили кому небезпечно їсти диню
Визначили кому небезпечно їсти диню Просмотров: 54
"Не игнорируйте угрозы" - Кличко рассказал о напряженной ситуации с Covid-19
"Не игнорируйте угрозы" - Кличко рассказал о напряженной ситуации с Covid-19 Просмотров: 126
Минздрав будет определять карантинные зоны новым способом
Минздрав будет определять карантинные зоны новым способом Просмотров: 234
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
 Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
38
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
6
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
4
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
2
Футболиста удивил русский язык в Украине
Голосов: 673
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua