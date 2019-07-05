Назвали случаи, когда месячные на самом деле являются патологическим кровотечением

Месячные, которые длятся дольше 7 дней, считаются маточным кровотечением. ФОТО: nochnichok.ru

Патологические маточные кровотечения не связаны с менструальным циклом. Возникать могут перед началом месячных, сразу после их завершения или в любой день межменструального периода.

Частыми причинами маточных кровотечений являются гормональные сбои, инфекции и опухоли, пишет NCBI.

Наличие маточного кровотечения определяют в следующих случаях:

1. Если месячные пошли раньше, чем должны были. В норме перерыв между менструациями должен составлять не менее 21 дня.

2. Если месячные идут чересчур долго. Нормой является 3-5 дней, максимум — одна неделя. Все, что дольше 7 дней, определяется как маточное кровотечение.

3. Если месячные слишком обильные. Нормой является потеря 30-50 мл менструальной крови за один цикл. В среднем это 4-5 прокладок в день. Маточное кровотечения диагностируют в случае, если количество выделений превышает 90 мл.

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Болезненность месячных является одним из симптомов, которые свидетельствуют о необходимости посетить гинеколога. Речь идет не об обычном дискомфорте, который при менструациях является вполне нормальным явлением. Насторожить должны выраженные боли, мешающие вести привычный образ жизни.