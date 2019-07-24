Назвали самую вредную для психики социальную соцсеть

Инстаграм признали вредным, YouTube - полезным. Фото: Newtimes.kz

Instagram - соцсеть, которая наиболее опасна для психического здоровья молодежи. Полезной признали YouTube.

Про это говорится в исследовании Королевского общества здравоохранения Великобритании. В опросе участвовали 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет.

Молодые люди отвечали на серию вопросов о том, как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter влияют на самочувствие. Баллы ставили по 14 критериям, связанным с депрессией, одиночеством, травлей, тревогой или принятием своего тела.

Положительное воздействие на пользователя имеет YouTube, а самый негативный продемонстрировал Instagram. Особенно сильно это сказывается на девушках - "идеальные" фотографии блогеров заставляют думать, что их тела и лица недостаточно хороши.

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Недавно Instagram начал тестировать функции, которые должны защитить пользователей от оскорбительных комментариев и травли. Кроме того, соцсеть тестирует новую версию постов без "лайков" - их количество на своих фото может посмотреть только владелец аккаунта, другие не видят ничего.