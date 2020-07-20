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Назвали регионы, которые не могут ослаблять карантин

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Назвали регионы, которые не могут ослаблять карантин
Восемь областей и город Киев не могут ослаблять карантин. Фото: pixabay

8 областей и город Киев на 20 июля не готовы к ослаблению карантина.

Помимо столицы, к ослаблению ограничений не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области, сообщает Минздрав.

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом.

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В Черниговской области делают недостаточное количество тестов на коронавирус.

В Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Киев, Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская и Одесская области не соответствуют показателю динамики.

За сутки 19 июля в Украине от коронавируса умерли 13 человек. Зарегистрировали 651 новый случай инфицирования. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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