Назвали регион Украины, где сделали больше всего прививок за первые сутки

159 украинцев получили первую дозу вакцины. Фото: pixabay

159 человек в Украине вакцинировались против коронавируса.

Людям ввели 1-ю дозу препарата, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Количество прививок, проведенных в регионах: Винницкая область - 10 прививок; Житомирская область - 40 прививок; Киевская область - 19 прививок; Черкасская область - 80 прививок; Черниговская область - 10 прививок", - написали в сообщении.

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Также в ведомстве отмечают, что жалоб на побочные эффекты от вакцины не было.

1-ю инъекцию вакцины от коронавируса сделали в Украине. Реаниматолога опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгения Горенко вкололи препаратом CoviShield. Мужчине перед процедурой измерили температуру и провели инструктаж. По его словам, чувствует себя нормально, но есть волнение за историчность момента.