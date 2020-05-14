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пятница, 15 мая 2020 11:11

Назвали продукты, которые вредно есть вместе

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Назвали продукты, которые вредно есть вместе
Сыр и мясные продукты вредно сочетать с хлебом. Фото: podarunki.in.ua

Органические продукты могут быть менее полезными при их неправильном сочетании. Некоторые комбинации со временем вызывают желудочно-кишечной системы, аллергии, зашлакованности организма вредными токсинами.

Гармоничное употребление продуктов питания увеличивает усвояемость полезных элементов, способствует улучшению обмена веществ и повышает иммунитет.

1. Молоко не комбинируют с зеленью, овощами, фруктами, орехами и бобовыми. Это сочетание разрушает необходимые для пищеварения ферменты.

2. Фрукты лучше есть отдельно, выдерживая время до или после основного приема пищи. Дыню и арбуз лучше вообще есть отдельно от всех продуктов, так как они перерабатываются не в желудке, а в кишечнике.

3. Сочетание лимона с огурцами и помидорами может спровоцировать повышение кислотности. Помидоры с огурцами очень по-разному усваиваются. Огурец щелочной продукт быстро усваиваемый, а помидор - кислый и вызывает брожение. Безопаснее употреблять их отдельно.

4. Картофель и яйца не лучший дуэт. Минералы, которые находятся в картофеле, ухудшают усвояемость кальция и железа, содержащегося в яйцах.

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5. Сыр и мясо не рекомендуется употреблять с крахмалосодержащие продуктами, хлебом, макаронными изделиями. Для расщепления крахмала и белков из которых состоит сыр / мясо необходимы различные ферменты, которые не способны выделиться одновременно. Крахмал, ожидая своей очереди начнет разлагаться, усложняя пищеварительный процесс.

Не нужно пить во время приема пищи. Так выводится много ферментов, которые должны участвовать в расщеплении продуктов. Лучше чего-нибудь выпить за 10 минут до приема пищи.

Во время карантина можно тренироваться и дома. Для этого нужна фитнес-резинка, которая бывает разной толщины и ширины. Чем шире, тем лучше. Так не скручивается, не так давит при растяжении, и выдерживает гораздо больше нагрузок.

С ее помощью легко можно подтянуть проблемные зоны, убрать дряблость и поддерживать тонус мышц, уделяя немного времени регулярных занятий.

edinstvennaya.ua
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