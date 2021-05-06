Назвали продукты, которые нельзя есть натощак

Сладости и йогурт натощак вредные

Большинство из того, что мы обычно видим на утреннем столе, категорически нельзя есть натощак. Ознакомьтесь с нашим списком и вычеркните эту пятерку из своего рациона.

Не один только гастрит, но и язву может спровоцировать завтрак из сырых овощей. Все дело в кислотах, которые присутствуют в свежих овощах. Они разъедают и раздражают стенки желудка.

Цитрусовые имеют неприятное свойство вызывать у людей аллергию. Даже если у вас нет склонности к аллергическим реакциям, съеденные на завтрак фрукты могут откликнуться неприятными высыпаниями. К тому же, они перегрузят печень и могут вызвать гастрит. Итак, перед тем, как есть утром апельсины и грейпфруты, перекусы тарелочкой овсянки.

Если съесть йогурт натощак, от него не будет такого вреда, как, скажем, от цитрусовых. Но и пользы никакой не будет. Организму не нужны дополнительные бактерии утром / Rраще есть йогурт в течение дня или вечером.

Бананы известны высоким содержанием магния, который улучшает работу сердца. Но не нужно хвататься за них, едва появившись на кухне. Съеденный натощак банан может нарушить калиево-магниевый баланс. Поэтому не удивляйтесь, если после бананового завтрака будете весь день чувствовать вялость.

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Сладости. Поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина рано утром, а значит кормить себя сладостями на пустой желудок - это убийственно. Уровень сахара в крови повысится до нездоровых пределов, и проблемы со здоровьем в будущем гарантированы.

Двух маленьких детей доставили в больницу в столице Северной Ирландии Белфасте после того, как они наелись наркотиков, приняв их за сладости.

7-летние дети нашли таблетки в запечатанном пакете для бутербродов на улице и подумали, что это сладости. Родители, которые на время оставили детей без присмотра, доставили их в больницу после того, как узнали, что произошло. Местная полиция предупреждает, что родители должны тщательнее объяснять детям, что нельзя есть найденных вещей, и о возможных последствиях.