Назвали продукты, которые нельзя есть натощак

 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 522
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1305
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 612
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1071
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 5481
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1089
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 765
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 513
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 513
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1269
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 333
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 09:25

Назвали продукты, которые нельзя есть натощак

  Комментировать
  Сладости и йогурт натощак вредные
Сладости и йогурт натощак вредные

Большинство из того, что мы обычно видим на утреннем столе, категорически нельзя есть натощак. Ознакомьтесь с нашим списком и вычеркните эту пятерку из своего рациона.

Не один только гастрит, но и язву может спровоцировать завтрак из сырых овощей. Все дело в кислотах, которые присутствуют в свежих овощах. Они разъедают и раздражают стенки желудка.

Цитрусовые имеют неприятное свойство вызывать у людей аллергию. Даже если у вас нет склонности к аллергическим реакциям, съеденные на завтрак фрукты могут откликнуться неприятными высыпаниями. К тому же, они перегрузят печень и могут вызвать гастрит. Итак, перед тем, как есть утром апельсины и грейпфруты, перекусы тарелочкой овсянки.

Если съесть йогурт натощак, от него не будет такого вреда, как, скажем, от цитрусовых. Но и пользы никакой не будет. Организму не нужны дополнительные бактерии утром / Rраще есть йогурт в течение дня или вечером.

Бананы известны высоким содержанием магния, который улучшает работу сердца. Но не нужно хвататься за них, едва появившись на кухне. Съеденный натощак банан может нарушить калиево-магниевый баланс. Поэтому не удивляйтесь, если после бананового завтрака будете весь день чувствовать вялость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выйти из поста без вреда для желудка

Сладости. Поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина рано утром, а значит кормить себя сладостями на пустой желудок - это убийственно. Уровень сахара в крови повысится до нездоровых пределов, и проблемы со здоровьем в будущем гарантированы.

Двух маленьких детей доставили в больницу в столице Северной Ирландии Белфасте после того, как они наелись наркотиков, приняв их за сладости.
7-летние дети нашли таблетки в запечатанном пакете для бутербродов на улице и подумали, что это сладости.

Родители, которые на время оставили детей без присмотра, доставили их в больницу после того, как узнали, что произошло. Местная полиция предупреждает, что родители должны тщательнее объяснять детям, что нельзя есть найденных вещей, и о возможных последствиях.

ranok.ictv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали продукты, которые нельзя есть натощак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Часть Турции получила независимось

Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин

Самое читаемое
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 9513
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 9351
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9270
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 7695
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 5472
Здоровье
Выяснили, сколько людей на самом деле умерли от пандемии Covid-19
Выяснили, сколько людей на самом деле умерли от пандемии Covid-19 Просмотров: 306
Коронавирус обнаружили в более чем 8 тыс. украинцев: где больше всего
Коронавирус обнаружили в более чем 8 тыс. украинцев: где больше всего Просмотров: 378
Полезнее всего обедать с 12:00 до 15:00 - аюрведическое питание
Полезнее всего обедать с 12:00 до 15:00 - аюрведическое питание Просмотров: 207
Топ продуктов, которые дают организму энергию
Топ продуктов, которые дают организму энергию Просмотров: 630
Как вывести воду из организма: советы
Как вывести воду из организма: советы Просмотров: 657
Больше всего комментируют
30
Ахметов за год разбогател почти втрое
9
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 790
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть