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четверг, 28 января 2021 18:47

Назвали продукт, который сдерживает опасную болезнь

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Назвали продукт, который сдерживает опасную болезнь
Астма - самое распространенное хроническое заболевание в детстве. Фото: pixabay.com

Ученые из Лондонского университета Королевы Марии исследовали влияние продуктов питания на развитие астмы у детей.

Под наблюдением специалистов с самого рождения были 4,5 тыс. детей, родившихся в 1990-х годах в Великобритании, сообщает Daily Mail.

По данным исследований, употребление в пищу не менее 2 порций лосося, скумбрии и сардин в неделю в детстве может вдвое снизить риск развития астмы в дальнейшем.

"Возможно, неправильное питание может увеличить риск, но до сих пор в большинстве исследований делались кратковременные наблюдения, показывающие питания и астму за короткий период времени.

Вместо этого мы следили за диетой, а затем в течение многих лет наблюдали за детьми, чтобы узнать, у кого астма, а у кого нет ", - отметил профессор Сейф Шахин.

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Морепродукты богаты полезными жирными кислотами Омега-3. Жирные сорта, в частности рыба, форель и свежий тунец, имеют их больше всего.

"Хотя мы не можем с уверенностью сказать, что употребление большего количества рыбы поможет предотвратить заболевания у детей, однако в Великобритании было бы разумно увеличить ее количество в рационе", - сказал Шахин.

Ученые теперь планируют исследовать, может ли употребление рыбы предотвратить нападения астмы у людей, которые уже страдают этим заболеванием.

Предыдущие исследования показали, что у детей с астмой, которые придерживаются средиземноморской диеты, обогащенной жирной рыбой, улучшается функция легких.

Астма - самое распространенное хроническое заболевание в детстве. Большинство случаев заболевания у взрослых начинаются в ранние годы.

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