Назвали продукт, без которого человек не проживет и дня

Тем, кто хочет прожить как можно дольше, следует пересмотреть свой рацион питания. ФОТО: beautywithfood.com

Ежедневное потребление яиц защищает от инсульта. Об этом рассказали ученые после исследования, проведенного при участии 146 000 добровольцев.

Несмотря на высокое содержание в яичных желтках холестерина, наличие их в рационе идет на пользу сердцу и сосудам. Чтобы уберечься от инсульта, достаточно съедать ежедневно хотя бы по одному яйцу. Пишет известное британское издание TheSun.

"Наши результаты показали наличие связи между умеренным употреблением яиц и уменьшением риска возникновения сердечных приступов. Теперь у нас есть научное подтверждение тому, что этот продукт целесообразно рекомендовать есть взрослым людям, придерживающимся принципов здорового питания ", — говорят авторы исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таблетки не помогают в профилактике инфаркта - врачи

Ученые подчеркивают, что пользу здоровью яйца приносят, если употреблять их не более одного в день. Кроме того, важно не жарить их, а варить или есть сырыми. Как объясняют ученые, о фигуре при этом беспокоиться не стоит: яйца, наоборот, дают ощущение сытости, что позволяет наедаться порциями меньшего размера, чем обычно.

Ранее рассказали, кого сердечная недостаточность убивает чаще. Чтобы выяснить, кто попадает в группу повышенного риска, канадские ученые проанализировали данные более 90000 пациентов с таким диагнозом. Исследователи проверили различные показатели, в частности распространенность болезни среди подопытных отдельных категорий, частоту госпитализации и процент смертельных случаев.