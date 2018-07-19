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четверг, 19 июля 2018 13:30

Назвали продукт, без которого человек не проживет и дня

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Назвали продукт, без которого человек не проживет и дня
Тем, кто хочет прожить как можно дольше, следует пересмотреть свой рацион питания. ФОТО: beautywithfood.com

Ежедневное потребление яиц защищает от инсульта. Об этом рассказали ученые после исследования, проведенного при участии 146 000 добровольцев.

Несмотря на высокое содержание в яичных желтках холестерина, наличие их в рационе идет на пользу сердцу и сосудам. Чтобы уберечься от инсульта, достаточно съедать ежедневно хотя бы по одному яйцу. Пишет известное британское издание TheSun.

"Наши результаты показали наличие связи между умеренным употреблением яиц и уменьшением риска возникновения сердечных приступов. Теперь у нас есть научное подтверждение тому, что этот продукт целесообразно рекомендовать есть взрослым людям, придерживающимся принципов здорового питания ", — говорят авторы исследования.

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Ученые подчеркивают, что пользу здоровью яйца приносят, если употреблять их не более одного в день. Кроме того, важно не жарить их, а варить или есть сырыми. Как объясняют ученые, о фигуре при этом беспокоиться не стоит: яйца, наоборот, дают ощущение сытости, что позволяет наедаться порциями меньшего размера, чем обычно.

Ранее рассказали, кого сердечная недостаточность убивает чаще. Чтобы выяснить, кто попадает в группу повышенного риска, канадские ученые проанализировали данные более 90000 пациентов с таким диагнозом. Исследователи проверили различные показатели, в частности распространенность болезни среди подопытных отдельных категорий, частоту госпитализации и процент смертельных случаев.

thesun.co.uk
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Дата
19
июля

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